ФОТО | Шестая годовщина убийства Немцова. В России и по всему миру проходят акции в его память

Последние несколько лет в годовщину убийства неутомимого критика российских властей ежегодно проходили марши памяти Бориса Немцова, но в этом году московские власти не согласовали проведение марша, сославшись на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Организаторы традиционных шествий обращались к мэрии с просьбой не мешать возложению цветов.

К месту убийства на Москворецком мосту люди весь день несли цветы. Почтить память политика пришли в том числе послы западных стран.

Друзья, близкие и сторонники политика приходят к могиле Бориса Немцова на Троекуровском кладбище.

По данным Белого счетчика, на Большом Москворецком Мосту побывали более 4600 человек (по состоянию на 15:30 мск).

Соратник Немцова Илья Яшин призвал всех желающих почтить память политика приходить на Москворецкий мост без плакатов, отметив, что это "мемориальное мероприятие", а не митинг и не шествие. "Не надо давать полиции поводы для задержаний", — попросил Яшин.

На месте убийства Немцова возник стихийный мемориал в память убитого политика, за состоянием которого следят волонтеры. Мемориал в прессе обычно называют "Немцов мост".

Незадолго до годовщины убийства Немцова, 19 февраля, силовики оградили мемориал и убрали цветы и фотографии. Также были задержаны несколько человек, дежуривших у мемориала. Позже в московской мэрии произошедшее объяснили тем, что у дежуривших у мемориала волонтеров возникли "трения с коммунальщиками".

24 февраля активисты восстановили стихийный мемориал.

Цветы к месту гибели политика возложили среди прочего послы США, Великобритании и Евросоюза.

"Посол США Джон Салливан присоединился к акции памяти в шестую годовщину жестокого убийства Бориса Немцова — российского политика, посвятившего себя борьбе за лучшее будущее для своей страны и своих сограждан. Он остается источником вдохновения для многих, кто стремится к справедливости, прозрачности, свободе", — написала представитель посольства США в России.

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