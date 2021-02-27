СМИ сообщили о переводе Навального в колонию во Владимирской области

Источник ”Медиазоны” сообщил, что политик еще в пятницу, 26 февраля, был во Владимирской области и что его везут в ИК-2.

В этой же колонии отбывал наказание активист Константин Котов, осужденный по так называемой ”дадинской” статье.

Информацию о переводе Навального в ИК-2 во Владимирской области подтвердил источник ТАСС. Адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт заявила ”Открытым медиа”, что это” очень режимная колония… в которой все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации, не имел практически свободного времени”.

В ИК-2 Покрова РИА Новости сказали, что не располагают данными об этапировании к ним Навального, а также не разглашают сведения об осужденных.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из СИЗО ”Матросская тишина”. В какую именно колонию, не сообщалось. 26 февраля телеграм-канал LifeShot сообщил, политика увезли в ИК-6 в Коломне, но в самой колонии это отрицали.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу ”Ив Роше” на реальный. Мосгорсуд 20 февраля признал приговор законным, после чего он вступил в силу. С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Навальный должен будет провести в колонии два с половиной года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от властей России освободить Навального, указав в своем решении, что жизни политика угрожает опасность. Россия требование ЕСПЧ не выполнила. Директор ФСИН Александр Калашников заявил, что ”никакой угрозы здоровью и жизни [Навального] не существует”.