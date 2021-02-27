ФБР пообещало 250 тысяч долларов за информацию о "поваре Путина" Пригожине. Компания бизнесмена сообщила его адрес и потребовала награду

”Пресс-служба компании „Конкорд” готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения”, — говорится в группе компании ”Конкорд” во ”ВКонтакте”.

По данным ”Яндекс.карт”, по указанному адресу находится сама компания ”Конкорд”.

Накануне российские СМИ обратили внимание на то, что ФБР пообещало выплатить 250 тысяч долларов за информацию, которая приведет к аресту Евгения Пригожина. Объявление об этом было опубликовано на сайте ФБР еще в июне 2020 года.

Евгения Пригожина связывают с ”фабрикой троллей” — петербургским ”Агентством интернет-исследований”, сотрудники которого пишут комментарии в соцсетях в поддержку российской политики.

США в 2018 году обвинили Пригожина и еще 12 человек, связанных с ”фабрикой троллей”, во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Как и Пригожин, они находятся в розыске ФБР. За информацию о них тоже назначены награды, но меньшие, чем за информацию о бизнесмене, — до 75 тысяч долларов.