ФОТО и ВИДЕО | Белые медведи Таллиннского зоопарка Распутин и Фрийда наконец встретились. Как прошло их знакомство?

Фрийда была проворна и игрива, Распи же в последнее время сонно поглядывал со своей стороны на будущую спутницу. Медведи ревели и фыркали, трепали и пихали друг дружку, дразнились и гонялись, скреблись и обнимались, плавали и барахтались.

Для них открыли все люки комплекса, так что теперь они могут свободно ходить в оба уличных загона, в задний промежуточный загон и во все внутренние помещения. В какой-то момент Распи даже потерял Фрийду, когда та копошилась за холмом, и отправился искать ее в другом загоне. Потом и Фрийда обнаружила, что Распи — пропал, и сломя голову понеслась его искать.

К вечеру медведи подустали, но, кажется, были вполне довольны.

27 февраля — Международный день белого медведя. По этому случаю в зоопарке должен был пройти интересный семинар под открытым небом, однако, ввиду активного распространения коронавируса его пришлось отменить. Однако уличная зона зоопарка — открыта, и посетители могут самостоятельно понаблюдать за моментами нежности парочки белых медведей. Просим соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки и не трогать ограды и стекла загонов.

На выходных в 13 часов можно понаблюдать, как кормят серых тюленей. Время же кормления белых медведей может варьироваться в зависимости от желаний самих животных.

Карликовый бегемот Пупа с конца того года перешла на более здоровую пищу: например, помимо прочего, она поедает петрушку, которую обожает, а также свежие огурцы. Результаты уже заметны: Пупа похудела и попросту "летает". Слоны же полакомились целым возом ракитных ветвей, которых навезли в зоопарк ко Дню независимости Эстонии.

Слониха Фиен на досуге учится бить в джембе — это такой барабан, а также дует в дудку. Последнее умеют делать и Драай, и Карл. Теперь надо обзавестись дудочками, чтобы у каждого зверя был свой музыкальный инструмент, немного потренироваться и организовать слоновье трио.