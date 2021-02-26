Климат
26.02.2021, 20:15

Ученые зафиксировали максимальное замедление Гольфстрима в Атлантике

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Фото автора Emiliano Arano: Pexels
Гольфстрим и другие течения в Северной Атлантике вышли на минимум активности, который не наблюдался на протяжении как минимум тысячи лет. Об этом написала газета Guardian со ссылкой на исследование климатологов, пишет RTVi.

Специалисты из Германии, Ирландии и Британии в ходе исследования применили подход, основанный на косвенных, или прокси-данных — свидетельствах климата прошлого: кораллах, ледяных кернах, исторических записях судовых журналов.

Они пришли к выводу, что круговорот течений в Атлантике оставался стабильным до середины 19 века, когда завершился малый ледниковый период. С тех пор он начал слабеть, темпы чего ускорились в середине 20 века. По словам климатологов, причиной этому могут быть климатические изменения, вызванные деятельностью человека.

Увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресную воду в теплое течение Гольфстрим, что снижает его соленость, а, следовательно, и плотность. При этом меньшее количество воды опускается на глубину, и поток ее ослабевает.

По мнению исследователей, если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима — течения, несущего теплые воды из тропиков к берегам Европы — ослабеет еще на 34-45% к концу столетия. Это может вызвать полную остановку ”конвейера течений”. ”Конвейером” ученые называют систему взаимосвязанных глубинных течений, которые переносят воду фактически по всему Мировому океану.

Дальнейшее замедление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы океанических течений в Атлантике, оказывающей существенное влияние на глобальный климат — может привести к большему количеству штормов в Британии, более холодным зимам и аномально жарким летним периодам, а также засухам по всей Европе. Ослабление Гольфстрима также приведет к повышению уровня Атлантического океана.

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