Как Мати Алавер или Peetrike 13 организовал большую допинг-аферу

В ноябре 2019 года в рамках согласительного производства Харьюский уездный суд признал Мати Алавера виновным в махинациях с допингом. Судья Лийна Похлак объявила процесс закрытым. Поскольку, согласно конституции, судопроизводство в Эстонии, как правило, является публичным, это решение стало беспрецедентным.

Концерны Ekspress Meedia и ERR обратились в Государственный суд. Он постановил, что публиковать материалы даже закрытых судебных процессов можно.

Опубликованные документы раскрывают:

- почему и как Мати Алавер призывал спортсменов использовать допинг

- откуда у спортсменов тысячи евро за допинг

- как Алавер оценил потенциальные риски

- какие вещества использовали Алго Кярп и Карел Таммъярв

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