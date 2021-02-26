Как Мати Алавер или Peetrike 13 организовал большую допинг-аферу

Madis Veltman, Rauno Volmar, Stanislav Moškov / Õhtuleht
Издание ”Эстонский Экспресс” публикует отрывки показаний, которые эстонские лыжники дали Центральной криминальной полиции. Они рассказали подробности своего участия в масштабных допинговых махинациях.
В ноябре 2019 года в рамках согласительного производства Харьюский уездный суд признал Мати Алавера виновным в махинациях с допингом. Судья Лийна Похлак объявила процесс закрытым. Поскольку, согласно конституции, судопроизводство в Эстонии, как правило, является публичным, это решение стало беспрецедентным.
Концерны Ekspress Meedia и ERR обратились в Государственный суд. Он постановил, что публиковать материалы даже закрытых судебных процессов можно.
Опубликованные документы раскрывают:
- почему и как Мати Алавер призывал спортсменов использовать допинг
- откуда у спортсменов тысячи евро за допинг
- как Алавер оценил потенциальные риски
- какие вещества использовали Алго Кярп и Карел Таммъярв
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