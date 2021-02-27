ВИДЕО: Один против пятерых. Большунов завоевал золото в скиатлоне

На первой половине дистанции, которую лыжники преодолевали классическим ходом, никаких отрывов не произошло. После смены лыж от основной группы оторвались Большунов, 5 норвежцев и британец.

Неотразимая атака Большунова

За несколько километров до финиша - британец к этому времени отвалился - Большунов предпринял рывок, но все норвежцы были начеку. Отсидевшийся за спиной россиянина чемпион мира в марафоне Ханс Холунн на какое-то время вырвался вперед и постарался сделать отрыв, но контратака Большунова в гору на последнем километре дистанции была красива и неотразима.

24-летний Большунов впервые стал чемпионом мира. Ранее он завоевал на Олимпийских играх в Пхенчхане и чемпионате мира в Зеефельде 7 серебряных медалей.

Серебро в Оберстдорфе досталось олимпийскому чемпиону в скиатлоне норвежцу Симену Крюгеру (+1,1). Бронзовым призером стал его соотечественник Холунн (+1,7).

Удивил лидер сборной Норвегии Йоханнес Клэбо. Скиатлон не является его профильной дисциплиной, но он занял 4-е место (+21,5). Для сравнения: на предыдущем чемпионате мира в Зеефельде он проиграл победителю в этом виде программы свыше четырех с половиной минут.

Эстонский лыжник Каарел Кырге занял в скиатлоне 50-е место среди 76 участников (+7,44,5).

Йохауг упала, но победила

Женский скиатлон на 15 км, как и ожидалось, выиграла 32-летняя норвежка Терезе Йохауг. На первой половине дистанции она упала в столкновении со шведской лыжницей и вынуждена была догонять соперниц. На экваторе гонки Йохауг выигрывала у ближайшей конкурентки лишь 0,4 секунды.

После смены лыж скандинавка увеличивала свое преимущество коньковым ходом с каждым километром и победила за явным преимуществом. Теперь Йохауг 11-кратная чемпионка мира.

Серебро завоевала 21-летняя шведка Фрида Карлссон (+30,0). Бронзовая медаль вручена ее соотечественнице Эббе Андерссон (+30,2).