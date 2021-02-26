ВИДЕО | В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв, жильцов эвакуируют
На месте работают спасатели. По предварительным данным, пострадала девушка, ей оказывают помощь.
Местная жительница рассказала агентству, что взрыв случился в суши-баре "Самурай", разрушена часть стены. В качестве причины называется взрыв газа.
"Примерно в 09:11. Дом задрожал, посыпалась штукатурка с потолка. На кухне все попадало. В коридоре в тамбуре пыль стоит столбом. Очень было страшно", — сказала она.
Жильцов эвакуировали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
МЧС подтверждает эвакуацию в пункт временного размещения жильцов из 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где на цокольном этаже произошел хлопок газа.
Как уточнило ведомство, площадь возгорания составила 30 квадратных метров, произошло частичное обрушение.