Для паники нет причин? Три участника Тартуского марафона заболели короной

Руководитель медицинской группы Тартуского марафона Андрас Лаугаметс сказал Õhtuleht, что простудившиеся лыжники не чувствовали себя плохо на дистанции - они приболели после марафона в начале недели. "Для паники нет причин. Мы отследили контакты всех трех лиц, начиная от получения стартового номера".