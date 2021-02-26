26.02.2021, 08:35
Для паники нет причин? Три участника Тартуского марафона заболели короной(14)
Foto: Jassu Hertsmann
21 февраля прошел Тартуский лыжный марафон - крупнейшее спортивное мероприятие зимнего сезона в Эстонии. Позже выяснилось, что три участника сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Из-за распространения коронавируса участники Тартуского марафона стартовали группами по 500 человек. Лыжники, сдавшие положительный тест, относились к двум первым группам. 63-километровую дистанцию преодолели 2462 участника.
Руководитель медицинской группы Тартуского марафона Андрас Лаугаметс сказал Õhtuleht, что простудившиеся лыжники не чувствовали себя плохо на дистанции - они приболели после марафона в начале недели. "Для паники нет причин. Мы отследили контакты всех трех лиц, начиная от получения стартового номера".