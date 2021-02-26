ВИДЕО: ЦСКА чудом избежал очередного поражения в Евролиге

В третьей четверти ЦСКА вел с перевесом в 25 очков, но умудрился растерять это прреимущество. В конце матча гости уступали 73:74, но ЦСКА спас вернувшийся после трехнедельного перерыва в команду Майк Джеймс. За пару секунд до конца встречи он реализовал два штрафных и принес ЦСКА победу. Российский клуб по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице, уступая только испанской "Барселоне"