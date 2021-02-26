"Шахтер", киевское "Динамо" и "Милан" пробились в 1/8 финала Лиги Европы
Первый поединок в гостях горняки выиграли со счетом 2:0. В ответной встрече в Киеве "Шахтер" также был сильнее - 1:0 (0:0).
Два украинских клуба в 1/8 финала Лиги Европы
Второй представитьель украинского футбола киевское "Динамо" также продолжит борьбу в 1/8 финала Лиги Европы. Киевляне по итогам двух встреч одолели бельгийский "Брюгге". На своем поле "Динамо" сыграло вничью - 1:1, а в ответном матче одержало победу - 1:0 (0:0).
С трудом пробился в следующую стадию турнира итальянский "Милан". В гостях титулованный клуб сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" - 2:2, не был выявлен победитель и в ответном матче - 1:1 (1:1). "Милан" одолел соперника за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле.
Так плохо российские клубы не выступали 18 лет
Единственный российский участник Лиги Европы "Краснодар" в первом раунде плей-офф дважды проиграл хорватскому "Динамо" и завершил выступление в турнире.
Российские клубы очень неудачно провели нынешний евросезон. Всего лишь 1 победа в 26 матчах основных стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так плохо российские клубы не выступали в еврокубках 18 лет.
В 1/16 финала Лиги Европы были зафиксированы несколько неожиданных результатов. Не смогли пройти этот барьер германские клубы "Байер" и "Хоффенхайм", а также англитйский "Лестер".
Лига Европы - 1/16 финала
Шахтер (Украина) - Маккаби Т-А (Израиль) 2:0 и 1:0
Брюгге (Бельгия) - Динамо К (Украина) 1:1 и 0:1
Динамо З (Хорватия) - Краснодар 3:2 и 1:0
Мольде (Норвегия) - Хоффенхайм (Германия) 3:3 и 0:2
Рома (Италия) - Брага (Португалия) 2:0 и 3:1
Тоттенхэм (Англия) - Вольфсбергер (Австрия) 4:1 и 4:0
ПСВ (Нидерланды) - Олимпиакос (Греция) 2:4 и 2:1
Милан (Италия) - Црвена Звезда 2:2 и 1:1
Лестер (Англия) - Славия (Чехия) 0:0 и 0:2
Манчестер Юнайтед (Англия) - Реал Сосьедад (Испанияч) 4:0 и 0:0
Байер (Германия) - Янг Бойз (Швейцария) 3:4 и 0:2
Рейнджерс (Шотландия) - Антверпен (Бельгия) 4:3 и 5:2
Арсенал (Англия) - Бенфика (Португалия) 1:1 и 3:2
Наполи (Италия) - Гранада (Испания) 0:2 и 2:1
Вильярреал (Испания) - Зальцбург (Австрия) 2:0 и 2:1