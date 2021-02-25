ВИДЕО | Proekt.media: как Путин отблагодарил Ротенберга за ”дворец” и многолетнюю дружбу

Ротенберг занимался не только строительством, но и поставками в ”Артек” мебели, бытовой техники, хозяйственного инвентаря. Общая сумма контрактов — более 640 млн рублей . И даже пиаром: в 2015 году компания ”Красный квадрат” получила за медиаподдержку 90-летия ”Артека” 40 млн рублей.

Всего же ”Стройгазмонтаж” заключил в ”Артеке” 36 контрактов на общую сумму почти 38,5 млрд рублей.

Другой контракт Ротенберга с ”Артеком” подорожал более, чем в десять раз.

Летом 2015 года правительство заключило контракт на реконструкцию ”Артека” на 2,3 млрд рублей. За пять лет его стоимость выросла в 13 раз , достигнув 30,5 млрд рублей . Подрядчиком работ стала принадлежавшая в то время Ротенбергу компания ”Стройгазмонтаж”.

Еще один золотоносный проект Ротенберга в Крыму — международный детский центр (бывший всесоюзный пионерлагерь) ”Артек”, состоящий из девяти отдельных лагерей. В 2014 году он стал одним из символов ”возвращения Крыма в родную гавань”. В лагерь зачастили министры, депутаты Госдумы и знаменитости, да и сам президент. Бюджетные миллиарды полились рекой.

Зато железнодорожные подходы к мосту — 18-километровая ветка ж/д путей в северной части Крыма — подорожали с 6,5 до 22 млрд рублей.

В случае с мостом это похоже на правду: 19-километровый транспортный переход через Керченский пролив был построен за три с половиной года и обошелся бюджету в 228 млрд рублей.

— У нас есть жесткие сметы, в которые мы укладываемся. Мы не просим лишних, дополнительных средств, — говорил Ротенберг о крымских стройках в интервью Наиле Аскер-Заде в сентябре 2018 года. И добавил, что его компании ”Стройгазмонтаж” и ”Мостотрест” всегда укладываются в сроки.

В марте 2020 года друг детства и спарринг-партнер президента по дзюдо Аркадий Ротенберг получил звание Героя Труда за ”особые заслуги в строительстве Крымского моста”. Но мост — не единственный объект, который Ротенберг за счет государства строил в Крыму. И медаль — не единственная награда. Связанным с ним компаниям и фондам достались лучшие земли на побережье и миллиардные активы в Крыму, находящемся под санкциями.

Восхитительный

Великий князь Петр Николаевич Романов еще в молодости во время службы в армии заболел туберкулезом. Врачи рекомендовали морской климат Франции и Италии, но семья уговорила его завести имение в крымском Мисхоре. Возведенный за два года дворец получил имя ”Дюльбер” (в переводе с арабского — ”восхитительный”).

К концу строительства выяснилось, что у князя совершенно нет денег. Управляющий делами Романовых писал ему: ”…платежей и требований со всех сторон масса, <…> приходится под разными предлогами увертываться от уплаты. Это, по-моему, очень некрасиво для придворной конторы, и даже подводит многих, <…> которые имеют свои расчеты и находятся в зависимости от рабочего люда, который может устроить скандал, и в конце концов все это отзовется на Вас как на владельце!”.

Романову предложили продать Дюльбер за 600 тыс. рублей . Но тот предпочел расстаться с имением Знаменка в Петергофе, выручил и доход от личного кирпичного заводика в Териоках.

Соседи посмеивались над Петром Николаевичем, построившим вокруг Дюльбера трехметровый забор — единственный на побережье, со смотровыми башенками и бойницами. Забор не спас, но стал тюрьмой: в Гражданскую войну в Дюльбере держали тех Романовых, кого большевики поймали в Крыму.

В 20-е годы национализированный Дюльбер превратили в санаторий для советской элиты, при Украине — для Верховной рады. В 2014 году его ”национализировали” снова и спустя четыре года продали новой российской знати.

Дюльбер ушел с молотка в 2018 году за 702 млн рублей — половину стоимости артековского забора. Участниками аукциона были две крымские компании, и обе связаны со структурами Ротенберга . Торговаться не стали: лот ушел по номиналу зарегистрированной в Симферополе ”Управляющей компании инфраструктурных проектов” (УКИП) с уставным капиталом в 10 тыс. рублей .