Основатель языковой школы о речи Кальюлайд: мне пишут расстроенные ученики, которые прочитали речь президента

У меня появилось желание отправить президенту ”Манифест к народам Эстонии ” как образец послания, понятного и близкого каждому в стране. Плохая коммуникация в 2021 году у главы Эстонского государства, гораздо хуже, чем 103 года назад. Возможно, это потому что тогда была цель — основать государство, укрепить его, а сейчас задача иная — получить выгоды, получить голоса, удержаться на посту? Мне, как человеку, работающему в области инноваций в сфере образования, давно хочется спрятаться подальше от благодетелей из числа политиков и чиновников. Они постоянно пытаются понравиться своему условному избирателю, вместо того, чтобы решать задачи и преодолевать проблемы. Бесконечный рекламный буклет и лозунги вместо дел. В результате они только мешают. Мешают мне, учителям эстонского, ученикам — молодым и взрослым. Мне пишут расстроенные ученики, которые прочитали речь президента, но даже сегодня выполнили задание по эстонской фонетике и выслали его на проверку. Несмотря ни на что.

Вот уж что умеет делать мозг, так это учиться. Чего уж хотят русские в Эстонии, так это быть и чувствовать себя на равных. Странно, отчего же это такой вой на болотах? Техническая ошибка, друзья — назвать ”осевшими тут представителями других языков и культур (не народы, Эстонии, заметьте) и поставить в обязанность(!) сделать невозможное — учиться в эстонских школах. Эстонские сады и школы не в состоянии принять всех желающих даже сейчас, они не готовы технически, методически и морально. То, чего не сделали правительства и все министры образования вместе взятые за 30 лет должно лечь на плечи эстонских детей, эстонских учителей и родителей. Ну справятся как-нибудь, у них же не будет выбора. А он есть. В силу политического расклада, а именно повсеместного упоения идеальной картиной общей школы без какого-либо понимания технологии достижения цели, недовольные родители-эстонцы будут собираться под флагами EKRE. Ненавижу быть правой и предсказывать очевидное. Есть такой закон стартапа — нельзя требовать много от клиента, усилие должно быть минимально, он должен быть к этому готов.