Основатель языковой школы о речи Кальюлайд: мне пишут расстроенные ученики, которые прочитали речь президента(3)
У меня появилось желание отправить президенту ”Манифест к народам Эстонии” как образец послания, понятного и близкого каждому в стране. Плохая коммуникация в 2021 году у главы Эстонского государства, гораздо хуже, чем 103 года назад. Возможно, это потому что тогда была цель — основать государство, укрепить его, а сейчас задача иная — получить выгоды, получить голоса, удержаться на посту? Мне, как человеку, работающему в области инноваций в сфере образования, давно хочется спрятаться подальше от благодетелей из числа политиков и чиновников. Они постоянно пытаются понравиться своему условному избирателю, вместо того, чтобы решать задачи и преодолевать проблемы. Бесконечный рекламный буклет и лозунги вместо дел. В результате они только мешают. Мешают мне, учителям эстонского, ученикам — молодым и взрослым. Мне пишут расстроенные ученики, которые прочитали речь президента, но даже сегодня выполнили задание по эстонской фонетике и выслали его на проверку. Несмотря ни на что.
Вот уж что умеет делать мозг, так это учиться. Чего уж хотят русские в Эстонии, так это быть и чувствовать себя на равных. Странно, отчего же это такой вой на болотах? Техническая ошибка, друзья — назвать ”осевшими тут представителями других языков и культур (не народы, Эстонии, заметьте) и поставить в обязанность(!) сделать невозможное — учиться в эстонских школах. Эстонские сады и школы не в состоянии принять всех желающих даже сейчас, они не готовы технически, методически и морально. То, чего не сделали правительства и все министры образования вместе взятые за 30 лет должно лечь на плечи эстонских детей, эстонских учителей и родителей. Ну справятся как-нибудь, у них же не будет выбора. А он есть. В силу политического расклада, а именно повсеместного упоения идеальной картиной общей школы без какого-либо понимания технологии достижения цели, недовольные родители-эстонцы будут собираться под флагами EKRE. Ненавижу быть правой и предсказывать очевидное. Есть такой закон стартапа — нельзя требовать много от клиента, усилие должно быть минимально, он должен быть к этому готов.
То, что можно сейчас попросить эстонцев — это говорить по-эстонски, говорить с теми, кто учит язык. По мере сил. Этого будет вполне достаточно на сегодня. Я уже 3 год веду группу Räägi minuga для сближения и языковой практики. Это самое большое и активное сообщество, ежедневно активны около 2000 человек. Ежедневно. Это самый большой виртуальный класс изучения и практики эстонского языка, которые существует благодаря прекрасным эстонцам — волонтерам. Это лучшие учителя Эстонии и обычные граждане. Я бы пригласила всех, кто ратует за изучение эстонского нашу группу — нам очень нужны менторы, но не решаюсь, боюсь нарушится доброжелательная и уважительная атмосфера. Ломать, знаете ли — не строить, не веря я в их искренне желание помочь.
Взаимопонимание и установление доверительных отношений приходит через поступки, а не слова. Есть один секрет успеха на выборах — честность. Политикам стоит отвечать за свои слова и обещания, претворяя их в жизнь. Чтобы помочь им в этом мы создаем платформу Sõna ja tegu. Экспертов, готовых отслеживать обещания, дополнять фактами, оппонировать, как раз и ищем, пишите. Если ты говоришь о проблеме и ничего не делаешь для ее решения, значит ты — часть этой проблемы.