Журналист Вилья Кийслер: президент четко дала русским понять — нам все равно, чего вы хотите(257)
В предположительно последней речи президента Керсти Кальюлайд ко Дню независимости Эстонии оказались обозначены все темы, которые президент поднимала ранее. Ничего нового. Но в одном месте мое сердце все-таки екнуло.
А именно когда Кальюлайд обратилась к дорогим соотечественникам, являющимся носителями другой культуры и языка. В таком ключе она никогда раньше не говорила с местными русскими и представителями других национальностей. Посыл не нов, но формулировка была острой и болезненной: ”Я отдаю себе отчёт в том, что понять это вам трудно, но это так — нам, эстонцам, нужна твёрдая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски. Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения”.
Она не озвучила это, но четко прослеживалась мысль: нам совершенно все равно, чего вы хотите. Вы — русские и другие — должны считаться с тем, чего хотим мы, и точка. И мы даже не будем спрашивать у вас, надо ли вам что-то. Кроме того, само по себе определение ”соотечественники с другими культурными корнями и родным языком” звучит не очень хорошо. Зачем нам нужно так сильно подчеркивать наше различие? Разъединять? Еще и в праздничный день. Кальюлайд никогда не была президентом местных русских, но сейчас она просто влепила им оплеуху. За что? Почему именно сейчас? И в целом — зачем?
Жирной чертой чувство национального самосознания подчеркивалось на протяжение всей речи. Я не припомню, чтобы ранее Кальюлайд так прямо говорила о любви к Отечеству и заявляла в столь свойственной партии ”Отечество” манере о необходимости защищать язык, культуру и ”пространство традиций” (на эстонском komberuum — прим.ред.). Да, ранее это уже звучало, но сейчас приобрело какое-то особенно подчеркнутое значение. Пространство традиций — это, безусловно, изобретение самой Кальюлайд. В активный обиход термин, конечно, не вошел, но при использовании понятно, что имелось в виду.
Других сюрпризов не было. Речь практически не имеет стиля и выстроена просто, никаких метафор, аллюзий и полета мысли. Обилие простых предложений даже утомляло и создавало впечатление монотонности. Конечно, в нетребовательную в отношении риторики эпоху от президентской речи и не ожидаешь ничего завораживающего с языковой точки зрения и захватывающего с интеллектуальной. Но иногда, извините, хочется, чтобы президентская речь представляла собой единое целое, а с точки зрения амбиций и вовсе художественное произведение.
Юхана Лийва и Андреса Эхина можно было бы со спокойной совестью не цитировать. Наличие поэзии в речи президента необязательно, и пока Кальюлайд не представала перед нами особенным ценителем и знатоком этого литературного жанра. Однажды использованием стихотворения Хендрика Виснапуу она даже увела речь в другое русло. Это явно не сильная сторона Кальюлайд.
Исходя из всего этого, можно сказать, что речь оказалась ни рыба ни мясо. Очевидно нужно было сказать о жертвах пандемии коронавируса, что и было сделано. Далее президент выразила признательность тем, на кого в условиях кризиса легла самая большая ноша. Упомянула проблемы, связанные с уходом за пожилыми людьми и детьми с особыми потребностями. Насилие в семье и зеленый переворот, — об этом Кальюлайд говорила на протяжении многих лет. ”Бесшовное общество” (в русском варианте ”целостное общество” — прим.ред.) — еще одно любимое выражение Кальюлайд, которое не особо прижилось. Модель финансирования самоуправлений, энергетика, неоднородность социального развития. Важность отношений с союзниками. В целом перечень тем смахивал на оглавление книги.
Может, это и было оглавление. Сейчас не кажется вероятным, что партии договорятся о кандидатуре Кальюлайд в Рийгикогу. Но на прошлых президентских выборах все произошло не так, как предполагалось, так что сейчас тоже никто не знает, чего ждать. Даже если партии и выбрали кандидатов, то держат их имена в строжайшем секрете.
Редакция может не разделять мнение автора.
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