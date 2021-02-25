Журналист Вилья Кийслер: президент четко дала русским понять — нам все равно, чего вы хотите

В предположительно последней речи президента Керсти Кальюлайд ко Дню независимости Эстонии оказались обозначены все темы, которые президент поднимала ранее. Ничего нового. Но в одном месте мое сердце все-таки екнуло.

А именно когда Кальюлайд обратилась к дорогим соотечественникам, являющимся носителями другой культуры и языка. В таком ключе она никогда раньше не говорила с местными русскими и представителями других национальностей. Посыл не нов, но формулировка была острой и болезненной: ”Я отдаю себе отчёт в том, что понять это вам трудно, но это так — нам, эстонцам, нужна твёрдая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски. Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребёнка в школу с эстонским языком обучения”.

Она не озвучила это, но четко прослеживалась мысль: нам совершенно все равно, чего вы хотите. Вы — русские и другие — должны считаться с тем, чего хотим мы, и точка. И мы даже не будем спрашивать у вас, надо ли вам что-то. Кроме того, само по себе определение ”соотечественники с другими культурными корнями и родным языком” звучит не очень хорошо. Зачем нам нужно так сильно подчеркивать наше различие? Разъединять? Еще и в праздничный день. Кальюлайд никогда не была президентом местных русских, но сейчас она просто влепила им оплеуху. За что? Почему именно сейчас? И в целом — зачем?