"Хватит резать кошке хвост по частям!": таллиннская студентка о коронавирусе и действующих ограничениях

Недавние новости на тему COVID-19 поражают: мы на втором месте по заболеваемости в Европе и если тенденция роста заболеваемости на фоне наших слабых ограничений продолжится повышаться, то рискуем войти в лидеры. По-моему, не совсем то лидерство, к которому хочется и нужно стремиться. Каким же образом мы оказались на таком ”почетном” месте? Неужели у нас один из худших управленческих аппаратов в Европе, который не может преодолеть пандемию? Трудно поверить в то, что никто не мог предположить такого исхода. Еще в марте я писала о том, что первый карантин не следовало отменять, но некоторые отнеслись к этому с достаточно резким негативом. И что же мы имеем теперь? Практически год мы пытаемся побороть эту болезнь и до сих пор без каких-либо признаков улучшения. Этого ли мы хотели, будучи всеми руками и ногами против ограничений? Посмотрите на Китай. Почему там все затихло, и ситуация стабилизировалась? Кажется нам стоит у кого-то поучиться… Или мы хотим быть ”лидерами” в таком негативном ключе?

И все же где эти люди, которые довели нашу страну до такого состояния? Ведь вся эта ситуация — это следствие принятых или непринятых мер. И в случае с Эстонией мы относимся скорее ко второму. Зачем мы мучаем людей то закрывая, то открывая развлекательные заведения? Мне кажется, мы уже давно достигли пиковой точки, когда о частичных ограничениях не может быть и речи. Только жесткий карантин на несколько месяцев — вот наш истинный выход из ситуации. Хватит резать кошке хвост по частям!