ФОТО И ВИДЕО | Что делать, если провалился под лед? Подробная видеоинструкция от таллиннских спасателей-волонтеров

Важные советы от спасателей-волонтеров:

1. Безопасная толщина льда, по которой можно ходить, 10-12 см. Для массового катания на коньках толщина должна быть 25 см. Самый простой способ узнать толщину льда — зайти на страницу со специальной картой.

2. Если вы все-таки провалились в воду, это нормально, что в первый момент вы испытываете нехватку воздуха. Это состояние быстро пройдет.

3. Первое, что нужно сделать — это успокоиться. Паника — это в данной ситуации худший враг.

4. Разведите руки как можно шире, чтобы не провалиться под лед с головой.

5. Отведите ноги назад, чтобы принять горизонтальное положение и аккуратно, стараясь не ломать кромку, выбирайтесь в том направлении, откуда вы пришли.

6. Не пытайтесь сразу же встать на ноги, какое-то время ползите по-пластунски.

7. Если у вас нет сменной одежды, обязательно снимите ту одежду, которая на вас, выжмите ее, можно повалять ее в снегу, т.к. снег (сухой, - прим. ред.) абсорбирует воду. Затем снова наденьте одежду на себя.

8. Если есть возможность развести костер, обязательно сделайте это.

9. Ни в коем случае не употребляйте на холоде алкоголь. Он может привести к более быстрому переохлаждению. Лучшие напитки в данной ситуации — горячий сладкий чай или горячее какао.

10. Зная, что собираетесь выходить на лед, возьмите с собой сменную одежду, заранее хорошо упакованную — либо в гидропакет, либо в обычный пластиковый. Телефон тоже лучше положить в такой пакет.

11. Не ходите в такие места в одиночку и заранее предупредите близких, куда собираетесь и когда планируете вернуться.

12. В первую очередь звоните 112.

Подробности — в видео.

По словам спасателей-волонтеров Дарьи Ровба и Ивана Берендеева, а также съемочной команды, они стремились в первую очередь снять не назидательный ролик-руководство, а реально работающие советы от обычных людей. Так, исполнитель “главной роли” специально одет в самую обычную зимнюю одежду, чтобы максимально наглядно продемонстрировать, как реально проходит процесс самопомощи.