Для правительства выгодно, чтобы люди покидали вторую пенсионную ступень?

Для правительства однозначно выгодно, чтобы люди выходили из ВПС и даже чтобы забирали свои деньги. А выгодно потому, что у присоединенных ко ВПС от социального налога от дохода выплачивается 16% в "общий котёл" государственной пенсии, которую платят текущим пенсионерам. Если человек не присоединён ко ВПС или вышел из неё, то в "общий котёл" от его социального налога идёт 20%. Также 20% подоходного налога будет возвращено государству из твоих накоплений ВПС при выводе денег. Ну и конечно же, люди начнут "сливать" эти деньги в своём большинстве, что подбодрит экономическую ситуацию в стране в общем. А деньги то лежат не в государственном сейфе, а во всяких фондах, поэтому правительству не холодно и не жарко, останутся ли эти деньги в фондах или же будут на руках у людей.

Что такое вторая пенсионная ступень — это принудительные личные накопления, которые заставило нас делать государство. По статистике только у 10% населения Эстонии есть личные (не пенсионные) накопления, позволяющие прожить без дохода от года и больше. А у подавляющего большинства накоплений вообще нет, даже на месяц вперёд! Так вот, государство нам дало отличный шанс хоть что-то накопить, чтобы старость у нас не была за чертой бедности. На первую ступень рассчитывать не стоит. Выплаты первой ступени будут распределены среди всех пенсионеров, а их количество, по статистике, только растёт с каждым годом. Хорошую пенсию себе можно сделать только за счёт второй и третьей ступени! Ведь это ваши личные накопления, которые не в праве никто у вас отобрать. Да, есть риски падения фондов. Но всегда можно накопления перевести в более консервативный фонд, чтобы падения были минимальными. В год можно делать до трёх смен пенсионных фондов с переводами (или без) накоплений из фонда в фонд! Большинство наверное никогда и не делали самостоятельно смены фондов да и вообще не следят, что там происходит, а зря! Я делал самостоятельно смену фондов раз 5 и у меня общий прирост с 2005 года составляет 4,66%. У сегодняшнего лектора с самого начала общий прирост составляет более 7% и лектор менял фонды 15 раз!

Побывал сегодня в конторе ДВ ("Деловые ведомости" - прим. RusDelfi) на встрече посвящённой второй пенсионной ступени (далее ВПС). Рассказывали не о том, выводить или не выводить деньги, а что с этими деньгами можно сделать, не выходя из ВПС. Но так как колоссальное большинство собирается именно выходить из ВПС, я поделюсь некоторыми своими новыми знаниями по этому поводу.

Социальный налог — это 33% от твоей брутто зарплаты, который платит работодатель, налог распределяется как 13% в здравоохранение и 20% в "общий котёл" гос. пенсии, но если ты присоединён к ВПС, то в "общий котёл" гос. пенсии идёт 16%, а 4% добавляется в личные твои накопления в ВПС.

А в связи с тем, что правительству это всё выгодно, то никто не собирается отменять данную реформу, не смотря на то, что правительство у нас сменилось. Тем более новое правительство сообщало, что менять ничего не собирается в принятых изменениях, хотя изначально и было против. Пенсионные реформы делаются крайне редко. Ещё не было ни единого случая, чтобы одобренное Госсудом и подписанное президентом решение было оспорено и отменено. Так что бояться нечего. Деньги можно будет вывести и в следующем году и позже.

Что будет, если всё-таки вывести деньги из ВПС? Вернуться назад в ВПС можно будет только через 10 лет! Это значит, что на 10 лет вы лишаетесь возможности накоплений, а также 4% из вашей зарплаты будет уходить на выплату текущим пенсионерам, а не идти в вашу личную копилочку. А государство что? Государство снимает с себя всю ответственность за ваши накопления и вы становитесь в старости сами по себе! Выйдя из ВПС, вы несёте всю ответственность по вашим будущим накоплениям. Я лично не знаю никого, кто собирается вывести деньги из ВПС и вложить их в реально что-то стоящее, что было бы хорошей альтернативой ВПС. Большинство их просто хотят вывести, потому что есть такая возможность и, наверное, потратить на бытовые нужды.

Какую альтернативу нам предлагают ещё вместо вывода денег из ВПС? Если у вас есть собственное видение, в какие фонды можно было бы вложить ваши накопление, то можно открыть инвестиционный портфель при ВПС, не выходя из ВПС и перевести деньги туда, куда сами хотите! Но там есть свои ограничения, например, можно выбрать только акции 10 компаний из возможных 200 и прочие другие нюансы, понятные только инвесторам.

Теперь несколько слов о новом нашумевшем фонде LHV Roheline. Он выстрелил только потому, что открылся в нужное время, так сказать. Как раз на рынке был небольшой спад (в марте прошлого года), просели как раз все фонды. Потом все фонды начали потихоньку расти, а на фоне них этот "зелёненький" фонд просто выпрыгнул вверх. Если посмотреть более детально акции этого фонда, то на самом деле там выстрелили только акции двух компаний. Фонд сейчас растёт только за счёт двух компаний! Нет уверенности, что рост продолжится, но представители LHV настроены оптимистично по поводу этого фонда. Ну а кто его знает, вдруг завтра Илон Маск объявит новый революционный источник энергии и тогда всё, фонд может уйти в жёсткий минус.

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