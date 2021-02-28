Андрус Ансип о том, как болел коронавирусом: не было ни кашля, ни температуры, как-то даже несправедливо

"История моей болезни не сможет стать ни для кого наставлением, в ней нет никакого драматизма, — рассказал Ансип. — Все буднично — в начале декабря надо было сдать тест, и он оказался положительным. Если бы не анализ, то и не подумал бы, что заболел. Говорят, если заболеваешь коронавирусом, то непременно это как-то ощущаешь. Начал вспоминать, искать у себя симптомы и нашел. За несколько дней до сдачи теста проснулся в 2:40 ночи. Это было странно, поскольку обычно посреди ночи не просыпаюсь. Почувствовал, что не могу вдохнуть левой ноздрей. Подумал тогда, что начинается насморк, хотя это было совершенно лишним во время пандемии коронавируса. И это, по большому счету, был единственный симптом. В какой-то момент запершило в горле, на пару дней голос стал более гнусавым, и это все. Насморка или кашля в итоге не было, равно как и высокой температуры или потери обоняния. Как-то даже несправедливо — тебе ставят положительный диагноз, ждешь ухудшения самочувствия, но в итоге ничего не происходит! Зато теперь разжился антителами, совершенно бесплатно".