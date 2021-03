ИНФОГРАФИКА: Экономия на производстве помогает круглый год отапливать 10 пятиэтажных домов

Однако работающей в пищевой промышленности компании во много раз легче измерять выбросы, поскольку мы можем достаточно точно рассчитать ресурсы, необходимые для производства напитков. В своей стратегии устойчивого развития Together Towards ZERO наша материнская компания Carlsberg поставила перед собой цель сократить выбросы углерода на заводах концерна до нуля – разумеется, такой же стратегии придерживается и Saku Õlletehas.