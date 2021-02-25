"Революционный муравейник": студентка из Таллинна рассуждает о демократии

Наступило очередное рутинное утро. Берег озера плавно омывали волны, солнце невероятно жарило и прогревало песок настолько, что муравей Кеша думал, как бы ему не обжечь свои лапки. Мало того, что ему приходилось работать в таких, как он считал, невыносимых условиях, так он еще и тащил на себе целую тушу умершей мухи.

Кеша был относительно молодым муравьем. Он ненавидел свою работу и правящую в муравейнике власть. ”Почему я должен носить всем муравьям еду, а они только и делают, что руководят нами!” — думал про себя Кеша и идя по раскаленному песку бранил власть последними словами. Кеша был не рядовым муравьем: время от времени ему приходили мысли и даже разумные, в отличие от остальных молодых муравьев, которым никакие мысли никогда не приходили. Поэтому среди молодых муравьев он считался очень умным.

Оставалось совсем чуть-чуть, и Кеша наконец забежал в тень, которую отбрасывала бесконечной длины ель. Так казалось Кеше. Он с облегчением выдохнул и решил немного отдохнуть. Но отдыхать ему пришлось не долго. Приближался другой муравей, который нес убитую кем-то стрекозу.

- Ты чего лодырничаешь? А ну за работу!

- Да как же мне надоела эта работа! — воскликнул Кеша.

- Да что ты понимаешь! Не будешь работать — помрешь с голоду. И не только ты, а многие муравьи, которые на тебя рассчитывают. Тебя что, в детстве в школе не учили, как устроен муравейник? Все со всем связано. Пока ты несешь еду, муравьи рабочие прокладывают ходы, муравьи охранники оберегают наш дом от врагов, а матка рожает потомство. Всем приходится работать, не только тебе, — и с этими словами муравей прошел вперед Кеши.

Кеша все равно не был вдохновлен этими словами. Слова старого муравья ничего не задело в его душе. Кеша повалил снова на себя муху и побрел в муравейник.