"Революционный муравейник": студентка из Таллинна рассуждает о демократии(13)
Наступило очередное рутинное утро. Берег озера плавно омывали волны, солнце невероятно жарило и прогревало песок настолько, что муравей Кеша думал, как бы ему не обжечь свои лапки. Мало того, что ему приходилось работать в таких, как он считал, невыносимых условиях, так он еще и тащил на себе целую тушу умершей мухи.
Кеша был относительно молодым муравьем. Он ненавидел свою работу и правящую в муравейнике власть. ”Почему я должен носить всем муравьям еду, а они только и делают, что руководят нами!” — думал про себя Кеша и идя по раскаленному песку бранил власть последними словами. Кеша был не рядовым муравьем: время от времени ему приходили мысли и даже разумные, в отличие от остальных молодых муравьев, которым никакие мысли никогда не приходили. Поэтому среди молодых муравьев он считался очень умным.
Оставалось совсем чуть-чуть, и Кеша наконец забежал в тень, которую отбрасывала бесконечной длины ель. Так казалось Кеше. Он с облегчением выдохнул и решил немного отдохнуть. Но отдыхать ему пришлось не долго. Приближался другой муравей, который нес убитую кем-то стрекозу.
- Ты чего лодырничаешь? А ну за работу!
- Да как же мне надоела эта работа! — воскликнул Кеша.
- Да что ты понимаешь! Не будешь работать — помрешь с голоду. И не только ты, а многие муравьи, которые на тебя рассчитывают. Тебя что, в детстве в школе не учили, как устроен муравейник? Все со всем связано. Пока ты несешь еду, муравьи рабочие прокладывают ходы, муравьи охранники оберегают наш дом от врагов, а матка рожает потомство. Всем приходится работать, не только тебе, — и с этими словами муравей прошел вперед Кеши.
Кеша все равно не был вдохновлен этими словами. Слова старого муравья ничего не задело в его душе. Кеша повалил снова на себя муху и побрел в муравейник.
По пути Кеша рассматривал летящих птиц, которые, по его мнению, были такими свободными существами и каждый раз, когда птица пролетала над их муравейником, Кеша безумно ей завидовал. Завидовал он и жизни в соседнем муравейнике. Хоть он там никогда и не был, но однажды ему посчастливилось встретиться с живущим там муравьем. И тот поведал ему удивительную историю о том, как они живут.
- У нас есть все, — говорил тогда муравей, — и демократия, и свобода слова, личности, поступков. Я могу сейчас сделать все, что угодно: могу пойти на работу, могу не идти. А какие у нас вечеринки! Муравьихи танцуют стриптиз, нам наливают алкогольную росу и курим мы еловые иголки. Такой кайф! Ты себе даже представить не можешь! И все это благодаря честным и демократическим выборам!
- Выборы? — с недоумением спросил Кеша, — Что это такое эти ваши выборы?
- Мдаа, запущенный у вас строй. А выборы у нас проходят для того, чтобы сменить власть. И чем чаще проводят выборы, тем лучше! За этот год мы сменили уже десять маток-предводителей! Да и это еще что! А сколько митингов и манифестов мы провели с молодежью! Чего и вам я советую. Давно пора что-то делать, а то так рабами до конца жизни и останетесь.
Муравей Кеша до сих пор был под впечатлением от этих слов. Тогда он даже не заметил, что у муравья-соседа был нездоровый вид, отекшие глаза и передвигался он, прихрамывая на одну лапу. Кеше захотелось перемен. Он жаждал той свободы, про которую ему рассказывали.
”Индивидуализм, свобода личности! Это все так красиво звучит!” — думал про себя Кеша, не совсем догадываясь, что эти слова означают.
С тех пор он набирал смелых и отважных молодых муравьев, которые не боятся заступиться за свою свободу, которые верят, что перемены принесут только лучшее и которые решатся бросить свои государственные работы, производства и выйти на улицу. Временами муравей-сосед приносил Кеше еловых иголок, попробовав которые муравьи уже не могли без них обойтись и ради этого одного уже были готовы свергнуть власть.
Вся поддержка муравья Кеши состояла в основном из молодых муравьев, у которых кипела кровь, они жаждали перемен и не очень любили размышлять и анализировать. Пожилые же муравьи в этом не участвовали. Они лишь окидывали сборище молодежи осуждающим взглядом и покачивали головой. Однажды Кеша лицом к лицу встретился с таким муравьем.
- Что ж вы делаете, братцы? — спросил пожилой муравей, — Неужели не живется вам спокойно?
— Это все во благо! — возразил Кеша, — Вот увидите!
- Не будет никакого блага, помяни мои слова. Одна резня и кровь — вот, что будет.
Кешу немного покоробили слова пожилого муравья. Он почти попытался задуматься, как их благие намерения могут привести к убийствам и разрухе, но вскоре забросил это дело и решил не тратить время на бесполезные думы.
В день запланированного митинга Кеша был чрезвычайно напряжен. Его сердце требовало перемен, его душа — стремилась к свободе, но разум пытался бороться. На секунду Кеша уже стал сомневаться в правильности происходящего, но его мысли прервала прибежавшая толпа муравьев, от которых так и веяло сумасшедшей энергией. Казалось, что они смогут разорвать любого на мелкие кусочки и даже не почувствуют никакой вины.
- Долой власть! Мы хотим демократии! — слышались возгласы из толпы.
Кеша не был готов к такому. Его лапки словно приросли к земле, и он не знал, что с этим делать. Кеша пытался что-то сказать, но ему не удавалось перебить толпу. Кеша действительно не понимал, что с ним происходит. День назад он желал этого, а сейчас при виде этой мощной силы стал бояться.
- Свободы! Свободы! Свободы! — вдруг послышался громкий голос из толпы. Это был тот самый муравей-сосед. Он важно вышел их толпы, встал рядом с Кешей, напротив тысячи муравьев и поднял вверх, принесенные им еловые иголки. Муравьи как завороженные подняли глаза на иголки и принялись впитывать всю информацию, которую говорил муравей-сосед.
- Мы, — говорил он, — истинные свободные молодые муравьи! Из покон веков нас держали за рабов и дураков. Старики будут говорить вам, что вы не правы, но на самом деле у них просто нет мозгов и смелости решиться на переворот! У нас не было разнообразия пищи, модных одежд и ночных развлечений. Нас всю жизнь имеют и хотят лишить свободы, развлечений и блаженств. Вы хотите оставаться рабами?
- НЕТ!!! — хором закричали все муравьи.
- Нас оккупировали в недемократическую систему, где все принадлежит государству! Почему у меня не может быть завода по переработки кузнечиков и мух на консервы? Почему у вас не может быть лекарственного завода? Объясните мне, почему?
Муравьи замешкались. Было видно, что они не знают ответа. Иногда Кеше казалось, что они могут отвечать только да или нет.
- Я отвечу вам почему сам! Потому что те, кто сейчас сидит у власти, не хотят, чтобы вы богатели! Они хотят оставить вас рабами до конца вашей жизни! Долой власть!
- ДА! — закричали все муравьи, еле удерживаясь на месте.
- Вы посмотрите, сколько миллионов собрала ваша власть! Посмотрите, как хорошо живут они! А вы? А вы живете в нищете! Долой власть!
- ДА!!! — еще громче закричали муравьи. Тем временем Кеша уже давно стоял в сторонке, наблюдая за происходящем. Он никогда не видел, чтобы власть жила лучше. Все муравьи, которых он когда-либо видел, работали с утра до самого вечера. Может он что-то упустил? Он также никогда не жил в нищете и хорошо питался. Может сосед в чем-то ошибается?
Пока Кеша раздумывал, кто прав, а кто нет, толпа молодых муравьев уже окружила муравейник и осыпала власть ярыми лозунгами. Муравьи-защитники пытались подавить митинг, но энергия молодых, только подросших муравьев, побеждала. Кеша видел со стороны как молодые раздирают зубами муравьев-защитников и как несколько митингующих получили тяжелые травмы. Кеша был в ужасе. Он нисколько не ожидал такого исхода и под шум, крики и стоны, исходящие из толпы, Кеша убежал глубоко в лес, с надеждой найти новый дом, убежище…
”Что-то пошло не так”, — подумал Кеша.
К счастью, Кеша без труда нашел муравейник, в котором царило прежнее спокойствие. Его без труда приняли в семью и на следующий день Кеша принялся за привычное дело — поиск пропитания. Там он познакомился с умными, хорошими ребятами, которые также занимались собирательством и вместе дружно они уходили на поиски пропитания, чтобы накормить себя и только вылупившихся деток.
- Ты слышал, что творится в муравейнике на том берегу? — спросил однажды муравей Кешу.
- Нет, больше ничего о своем бывшем доме не слыхал. А что там такое?
- Бардак. Сменили власть — получили свободы, как и хотели. Производства стоят, каким-то приближенным к новой власти муравьям они достались, но запустить их так и не удается. Многие голодают, безработица. Все, как по сценарию. Мы это и предсказывали. Не первый и не последний раз такое происходит.
Кеша не знал, что ответить. Головой он понимал, к чему все придет, но он был невероятно зол на себя, что повелся на сказки муравья-соседа, который завел целый муравейник в безвыходное положение. Прежнюю власть истребили, матку утопили в ближайшей луже, масса муравьев погибла. Нет лекарств, продуктов… Одни только еловые иголки…