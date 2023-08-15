Артемий Троицкий: если бы Цой не сел в этот чертов ”Москвич”, он был бы жив и писал отличные песни

Политизированность русского рока в 80-е годы сильно преувелична. Я прекрасно знаю весь репертуар того времени и могу сказать, что если не считать немногих песен группы ”Телевизор”, или песен малоизвестных групп типа ”Облачный край”, то ничего особенно политического нет. Я не помню сильно политизированных песен, за исключением песни Александра Башлачёва ”Абсолютный вахтер”. Не припоминаю ни одной песни, где упоминалось бы КГБ, или Коммунистическая партия, или даже Комосмол. Не было!

Я не думаю, что Виктор Цой стал бы человеком сильно политизированным, хотя то же самое можно сказать про других наших рокеров. Отношение к политике у Цоя было примерно таким, как сейчас у Бориса Гребенщикова. Так же как Боря, Цой бы писал песни на политическую тему, но вряд ли бы участвовал в политических акциях и вряд ли делал бы какие-то политизированные заявления. Это абсолютно нормально; люди как Джон Леннон или Нил Янг, которые превращают свои песни в оружие и выступают как политизированные спикеры. Есть такие как Боб Дилан, которые просто пишут хорошие вдохновляющие песни, и необязательно эти песни политизированы.

Виктор Цой совершенно не интересовался политикой. Он не был политизированным человеком; в том, что его песня ”Перемен!” стала гимном сначала в России, а потом в Беларуси, есть какая-то ирония. Цой не задумывал эту песню, как революционную. Более того, лично мне эта песня, если ее анализировать, совсем не нравится, в рефрене поется: ”Мы ждем перемен!”. Что значит ”ждем”? Этого недостаточно, перемены нужно творить, в крайнем случае — требовать. Если ты просто ”ждешь перемен” — добро пожаловать на диван! В свое время я сам написал один революционный гимн в 2012 году ”ШаПу На На” — ”Шайку Путина на нары!”, и у меня есть прямая отсылка к хиту Цоя, где я пою ”ждать перемен можно тысячу лет, если ты сам не поднимешь хребет!”

1. У русских рокеров после распада СССР судьбы сложились по-разному. Макаревич стал оппозиционером, Летов нацболом, Кинчев путинистом. Как вы считаете, будь Цой жив, каких взглядов он придерживался бы?

По-человечески Цой мне очень нравился, с ним было легко общаться, и он, в отличие от многих представителей ленинградской богемы, не был патологическим пьяницей. Среди ленинградских рокеров пьянство было нормой жизни; пили все очень много, некоторые сильно заболели и умерли. Цой, естественно, пил за компанию, но я не помню ни одного случая, чтобы он буянил или дрался, он не позволял себе нецивилизованных выходок.

Пожалуй, тот Цой, который был истинным Цоем, проявлялся в 1982 — 1986 гг. Он был очень простым парнем, общительным, немного стеснительным, очень смешливым — он имел прекрасное чувство юмора. Цой не был крутым парнем, не был мачо. До Марьяны, которая впоследствии стала его женой, я не видел его с девушками. Его отношения с Марьяной были равноправными, она была девушкой с сильным характером. Они очень друг друга любили. Марьяна играла в его жизни и профессиональную роль; она была имиджмейкером группы, придумывала костюмы, накладывала грим. Она не была бессловесной супругой, их отношения были равноправными.

Цой на протяжении тех почти десяти лет, что я его знал — познакомились мы в начале 1981 года, а погиб он в августе 1990, — он менялся. Когда мы только познакомились, он был панком. Он был в компании Андрея Панова по кличке ”Свин”, и был одним из первых двадцати-тридцати ленинградских панков. Как панк, он был довольно брутальным и вел себя резко, но среди всей компании ”Свина”, Цой был самым тихим и в какой-то степени нежным. Затем наступил период раннего ”Кино”, и тут Цой проявлял себя наиболее естественно и искренне.

3. Про Виктора Цоя рассказывают разное: кто-то говорит, что это был одинокий человек, интроверт, кто-то вспоминает, что он был веселым парнем. Каким вы помните Виктора Цоя?

В то время отрастить длинные волосы и играть на гитаре в рок-группе уже было достаточным политическим заявлением. А политику рокеры, как правило, не любили, и она их не увлекала. Исключений из этого правила очень мало: Миша Борзыкин из ”Телевизора”, Вася Шумов из ”Центра”, в некоторой степени — Андрей Макаревич и Юрий Шевчук . В общем-то, среди наших известных рок-музыкантов я не могу называть кого-либо еще. Есть пара человек с противоположной стороны, какие-то националисты, фашисты и путинисты, но они все малоизвестны. Думаю, в Эстонии их, слава богу, вообще не знают!

4. Употреблял ли Виктор Цой наркотики? В одном из его интервью есть некоторые намеки на героин…

Ничего не знаю об употреблении им героина, но что касается травы, я хотел бы увидеть хоть одного человека из этой среды, кто не курил бы траву! Я не видел, чтобы Цой курил ”Беломор” с гашишем, но это было бы возможно. Героин — однозначно нет.

Наркотики — это препараты для людей, которые не уверены в себе. Цой был самодостаточным человеком, уверенным в себе, ему было чем заняться. У него был дар, и он постоянно находился в творческом процессе, у него не было необходимости стимулировать себя сильными наркотиками.

5. Михаил Горшенёв (Король и Шут) в одном из интервью сказал, что рок-н-ролл невозможен без наркотиков и секса. Как вы считаете?

Это довольно глупое высказывание, наркотики бывают разные. Я не считаю траву наркотиком, потому что, сравнивая кайф от травы и кайф от водки, я могу сказать, что кайф от водки сильнее и опаснее. Если курить марихуану, то приходит хорошее настроение и расслабление, если выпить водки или виски — то человек запросто может стать агрессивным. Я знаю многих рокеров, которые, не считая травы, никогда не употребляли наркотиков. Алкоголя и травки было более чем достаточно для куража.

6. Следует ли из этого, что в 80-е гг. в советском роке секса было больше, чем наркотиков?