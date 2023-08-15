Артемий Троицкий: если бы Цой не сел в этот чертов ”Москвич”, он был бы жив и писал отличные песни
15 августа - годовщина со дня гибели рок-музыканта Виктора Цоя. Артемий Троицкий, который в 80-е годы организовывал концерты группы ”Кино”, считает, что смерть многих рок-звезд была логичной, в отличие от смерти Виктора Цоя, который ушел преждевременно в результате совпадения ряда несчастных случаев. Об этом музыкальный критик рассказал в интервью Таави Миннику.
1. У русских рокеров после распада СССР судьбы сложились по-разному. Макаревич стал оппозиционером, Летов нацболом, Кинчев путинистом. Как вы считаете, будь Цой жив, каких взглядов он придерживался бы?
Виктор Цой совершенно не интересовался политикой. Он не был политизированным человеком; в том, что его песня ”Перемен!” стала гимном сначала в России, а потом в Беларуси, есть какая-то ирония. Цой не задумывал эту песню, как революционную. Более того, лично мне эта песня, если ее анализировать, совсем не нравится, в рефрене поется: ”Мы ждем перемен!”. Что значит ”ждем”? Этого недостаточно, перемены нужно творить, в крайнем случае — требовать. Если ты просто ”ждешь перемен” — добро пожаловать на диван! В свое время я сам написал один революционный гимн в 2012 году ”ШаПу На На” — ”Шайку Путина на нары!”, и у меня есть прямая отсылка к хиту Цоя, где я пою ”ждать перемен можно тысячу лет, если ты сам не поднимешь хребет!”
Я не думаю, что Виктор Цой стал бы человеком сильно политизированным, хотя то же самое можно сказать про других наших рокеров. Отношение к политике у Цоя было примерно таким, как сейчас у Бориса Гребенщикова. Так же как Боря, Цой бы писал песни на политическую тему, но вряд ли бы участвовал в политических акциях и вряд ли делал бы какие-то политизированные заявления. Это абсолютно нормально; люди как Джон Леннон или Нил Янг, которые превращают свои песни в оружие и выступают как политизированные спикеры. Есть такие как Боб Дилан, которые просто пишут хорошие вдохновляющие песни, и необязательно эти песни политизированы.
Политизированность русского рока в 80-е годы сильно преувелична. Я прекрасно знаю весь репертуар того времени и могу сказать, что если не считать немногих песен группы ”Телевизор”, или песен малоизвестных групп типа ”Облачный край”, то ничего особенно политического нет. Я не помню сильно политизированных песен, за исключением песни Александра Башлачёва ”Абсолютный вахтер”. Не припоминаю ни одной песни, где упоминалось бы КГБ, или Коммунистическая партия, или даже Комосмол. Не было!
2. Ради чего все это делалось?
В то время отрастить длинные волосы и играть на гитаре в рок-группе уже было достаточным политическим заявлением. А политику рокеры, как правило, не любили, и она их не увлекала. Исключений из этого правила очень мало: Миша Борзыкин из ”Телевизора”, Вася Шумов из ”Центра”, в некоторой степени — Андрей Макаревич и Юрий Шевчук. В общем-то, среди наших известных рок-музыкантов я не могу называть кого-либо еще. Есть пара человек с противоположной стороны, какие-то националисты, фашисты и путинисты, но они все малоизвестны. Думаю, в Эстонии их, слава богу, вообще не знают!
3. Про Виктора Цоя рассказывают разное: кто-то говорит, что это был одинокий человек, интроверт, кто-то вспоминает, что он был веселым парнем. Каким вы помните Виктора Цоя?
Цой на протяжении тех почти десяти лет, что я его знал — познакомились мы в начале 1981 года, а погиб он в августе 1990, — он менялся. Когда мы только познакомились, он был панком. Он был в компании Андрея Панова по кличке ”Свин”, и был одним из первых двадцати-тридцати ленинградских панков. Как панк, он был довольно брутальным и вел себя резко, но среди всей компании ”Свина”, Цой был самым тихим и в какой-то степени нежным. Затем наступил период раннего ”Кино”, и тут Цой проявлял себя наиболее естественно и искренне.
Пожалуй, тот Цой, который был истинным Цоем, проявлялся в 1982 — 1986 гг. Он был очень простым парнем, общительным, немного стеснительным, очень смешливым — он имел прекрасное чувство юмора. Цой не был крутым парнем, не был мачо. До Марьяны, которая впоследствии стала его женой, я не видел его с девушками. Его отношения с Марьяной были равноправными, она была девушкой с сильным характером. Они очень друг друга любили. Марьяна играла в его жизни и профессиональную роль; она была имиджмейкером группы, придумывала костюмы, накладывала грим. Она не была бессловесной супругой, их отношения были равноправными.
По-человечески Цой мне очень нравился, с ним было легко общаться, и он, в отличие от многих представителей ленинградской богемы, не был патологическим пьяницей. Среди ленинградских рокеров пьянство было нормой жизни; пили все очень много, некоторые сильно заболели и умерли. Цой, естественно, пил за компанию, но я не помню ни одного случая, чтобы он буянил или дрался, он не позволял себе нецивилизованных выходок.
4. Употреблял ли Виктор Цой наркотики? В одном из его интервью есть некоторые намеки на героин…
Ничего не знаю об употреблении им героина, но что касается травы, я хотел бы увидеть хоть одного человека из этой среды, кто не курил бы траву! Я не видел, чтобы Цой курил ”Беломор” с гашишем, но это было бы возможно. Героин — однозначно нет.
Наркотики — это препараты для людей, которые не уверены в себе. Цой был самодостаточным человеком, уверенным в себе, ему было чем заняться. У него был дар, и он постоянно находился в творческом процессе, у него не было необходимости стимулировать себя сильными наркотиками.
5. Михаил Горшенёв (Король и Шут) в одном из интервью сказал, что рок-н-ролл невозможен без наркотиков и секса. Как вы считаете?
Это довольно глупое высказывание, наркотики бывают разные. Я не считаю траву наркотиком, потому что, сравнивая кайф от травы и кайф от водки, я могу сказать, что кайф от водки сильнее и опаснее. Если курить марихуану, то приходит хорошее настроение и расслабление, если выпить водки или виски — то человек запросто может стать агрессивным. Я знаю многих рокеров, которые, не считая травы, никогда не употребляли наркотиков. Алкоголя и травки было более чем достаточно для куража.
6. Следует ли из этого, что в 80-е гг. в советском роке секса было больше, чем наркотиков?
Я думаю, что да, потому что секс был все время, это естественно. Тем более, что Советский Союз был такой страной, где молодым людям, кроме секса, заняться было особенно нечем. Не было гаджетов, не было компьютерных игр, хорошего кино тоже почти не было. Только и оставалось, что гулять по улице, а в лучшем случае пойти в гости, ”на квартиру”, ”на хату”, там можно было общаться с девушками. В общем, с сексом все было в порядке! С наркотиками ситуация иная; я, например, наркотиками никогда не увлекался. Из чистого любопытства я, естественно, курил и пробовал кокаин, но у меня не возникло привычки. Пару раз я покупал наркотики, но делал это не для себя, а для некоторых западных рок-звезд, которые приезжали в Москву на гастроли, которые я устраивал.
7. Что они предпочитали, кокаин?
Они хотели кокаин или героин. Мне это было крайне неприятно, но когда стоял вопрос — героин или концерт будет отменен, приходилось делать то, что неприятно.
В начале 80-х в России в среде рок-музыкантов сильных наркотиков было очень мало. Героин появился благодаря войне в Афганистане, и эта наркоторговля набрала обороты в 1983 — 1985 гг. До этого я даже не знал, что такое героин, не слышал такого названия, если не считать песен Дэвида Боуи. В афганской войне было гораздо больше жертв, чем погибшие там солдаты и офицеры, потому что эта война принесла в СССР волну наркотиков, от которых умерли сотни тысяч людей. Но группа ”Кино” не была нарко-группой.
8. Вы уже немного рассказали об отношениях Виктора Цоя с женщинами. В современной России ходят слухи, что Цой придерживался нетрадиционной ориентации. Достоверны ли эти слухи?
Это не так, Цой был традиционной ориентации. Я могу понять, откуда возникли такие слухи, но появиться они могли только среди тех, кто не был с ним знаком. На группу ”Кино”, на Цоя, большое влияние произвела английская ”new wave”, новая волна, движение ”новых романтиков”: Duran Duran, Spandau Ballet, Soft Cell, это были любимые группы Цоя. Он очень любил Beatles, но особенно любил Duran Duran, и, соответственно, подражал им. Участники группы ”Кино” красили волосы, делали грим, прокалывали уши и носили серьги. Некоторых людей, которые имели архаичные вгляды, это могло убедить в том, что они пидарасы! Что, конечно, не соответствовало действительности.
Другой фактор, который мог спровоцировать такие слухи, это то, что один из участников — Григорий Гурьянов, по кличке ”Густав”, барабанщик ”Кино”, был настоящим денди, главным модником в Ленинграде, и он действительно был геем. И он имел модное влияние не только на ”Кино”, но и на всю ленинградскую тусовку. Густав был ленинградским символом стиля. Он не скрывал свою ориентацию. Кроме того, геем был и ближайший друг Густава, Цоя и Курёхина, знаменитый художник, основатель ”Новой академии”, Тимур Новиков. Считается, что и Новиков, и Гурьянов умерли в результате осложнений СПИДа.
Слухи о нетрадиционной ориентации Цоя не соответствуют действительности.
9. Некоторые рок-исполнители умирают молодыми на заре своей карьеры. Хорошо ли это, что уходя преждевременно, они остаются в нашей памяти вечно молодыми и талантливыми?
Рок-исполнители часто умирают молодыми. И солдаты, и шоферы, и многие другие умирают молодыми, и никто особенно не задается вопросом, хорошо это или плохо. То, что многие рокеры ушли раньше времени, в некотором роде естественно, потому что рок-н-ролл предполагает определенный стиль жизни. Живи быстро, умри молодым. И рокеры живут действительно быстро. Быстрая и интенсивная музыка, быстрая и интенсивная жизнь. Но в этом правиле бывают исключения, есть Джим Моррисон, а есть его ровесники — Пол Маккартни, Нил Янг, Мик Джаггер, которые живы и находятся в прекрасной физической форме. Многое зависит от того, есть ли у человека силы остановиться. Если человек вовремя остановился и прошел курс лечения, тогда все будет в порядке. То же самое могу сказать про некоторых своих русских друзей, например, про Петю Мамонова, который тоже жил так, что мог умереть в любой день. Но сумел остановиться.
10. Как вы считаете, Цой ушел преждевременно?
Я считаю, что в отличие от многих других рокеров и поэтов — Пушкина, Лермонтова, Есенина, Маяковского, которые ушли вовремя, и чья смерть была логичной точкой их бурной жизни и бурного творчества, Цой ушел рано. Его история — это страшная случайность, нелепая, нелогичная смерть. Он должен был жить дальше и творить. Если бы не этот чертов ”Москвич”, если бы он ездил на нормальной машине, а не на гробу на колесах, то был бы он сейчас жив и здоров.
11. Кто из западных исполнителей больше всего похож на Виктора Цоя?
Я считаю, что рок в России, и тем более в СССР, трудно сравнивать с западной музыкой того времени. Правильнее русских деятелей сравнивать с русскими, и Цоя нужно сравнивать с Владимиром Маяковским, Сергеем Есениным, Осипом Мальдештамом. Только последние два года своей жизни Виктор Цой жил так, как живут западные рок-звезды. У него были деньги, машина, охранники, регулярные гастроли и прочее. До этого он жил жизнью подпольного нищего поэта-музыканта. Раньше он работал кочегаром. Можно ли представить, чтобы западные рокеры работали в котельной, бросая уголь в топку? Невозможно! И поэтому невозможно Цоя сравнить с западными исполнителями.
12. Мог бы Виктор Цой добиться успеха на Западе?
Такой сценарий не исключен. У ”Кино” вышли альбомы в Америке (”Группа крови”) и во Франции (”Последний герой”), которые получили хорошие отзывы со стороны прессы и критиков. Публика этот альбом не покупала, Цой не пел на английском, так как не владел языком. Критики высоко оценили музыкальную сторону альбома. Шанс стать не мировой, но хотя бы европейской группой у ”Кино” был. Более того, Цоем заинтересовались в Восточной Азии — в Южной Корее и в Японии; это связано с тем, что Виктор был наполовину кореец. И после его смерти в Южной Корее вышли его пластинки. Вполне возможно, что ”Кино” стали бы рок-звездами на азиатском рынке.
13. Кто-то еще из советских или русских артистов мог бы достичь успеха на Западе?
У очень немногих такой шанс был, например, это могла бы быть группа ”Мумий Тролль”. Илья Лагутенко обладает харизмой, сексапильностью, которая необходима для западной рок-звезды, а так же свободно владеет английским языком. Если бы ”Мумий Тролль” начинали не в середине 90-х, а на десять лет раньше, и Лагутенко был бы моложе, он мог бы достичь успеха на Западе.
14. Gunnar Graps мог бы повторить успех западных коллег?
Думаю, что если и мог бы, то не в больших масштабах. ”Magnetic Band” играли грамотно, но немодно. Я познакомился с Грапсом и его группой в конце 70-х годов, для того времени их музыка была актуальной. Но они продолжали играть то же самое до конца 80-х, и это звучало старомодно.
15. На Западе в то время хотели ”Bon Jovi”?
Трудно сказать Меня никогда не интересовали группы типа ”Bon Jovi”.
Борис Гребенщиков со своим американским альбомом пытался выйти на западный рынок. Группа ”Парк Горького”, ”Круиз”, моя группа ”Звуки Му” все старались выйти на западный рынок, но по разным причиным не получилось.
16. Советские рок-звезды, как и западные коллеги, продавали миллионы своих пластинок, а в отличие от них, получали лишь крохи. Разве это справедливо?
Да, это несправедливо. Люди на Западе вообще не могут понять, почему наши рокеры –”Аквариум”, ”Кино”, ”Magnetic Band”, ”Ruja”, которые были национальными героями, их знала и любила молодежь, их записи расходились огромными тиражами, — не получали ни копейки, и вынуждены были выступать на квартирных концертах, и получать за это пятьдесят рублей. С другой стороны, я не исключаю того, что именно такая жизнь вдохновляла их творчество. И если бы Борис Гребенщиков, например, получал бы огромные гонорары, непонятно, какие бы он стал писать песни.
17. Многих советских и российских артистов критикуют за то, что они просто копируют западных артистов, а российская музыка в своем большинстве — это плагиат. Так ли это?
Я не люблю говорить о плагиате, потому что плагиат имеется повсюду в огромном количестве. Не помню, когда я в прошлый раз слышал музыку с яркой, запоминающейся, свежей мелодией! Все хорошие мелодии были сочинены в XX веке, XXI век, на мой взгляд, никакой яркой авторской музыки не принес. Так же, как он не принес никаких новых интересных стилей.