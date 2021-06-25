ВИДЕО | Как сделать так, чтобы не было соблазна брать в руки смартфон за рулем?

Главный редактор Accelerista Велли Раясаар о том, каким образом водители могут уберечься от соблазна.

Если машина старая, это сделать труднее, но все же возможно. Раясаар советует все необходимые манипуляции, для которых нужен телефон, произвести дома или в стоящей машине, а на время езды включить беззвучный режим и убрать устройство в бардачок.

Если же речь идет о современной машине, то действия будут немного более сложными, зато совершить их придется всего один раз. А именно: заведите мотор, включите на телефоне Bluetooth, подождите пока телефон и машина найдут друг друга, введите пин-код и дождитесь синхронизации. Все, больше у вас нет причин брать телефон в руки!

Смотрите видео!

С целью призвать эстоноземельцев не читать с помощью смартфона во время движения и, тем самым, сохранить как собственную жизнь и здоровье, так и благополучие других участников движения, уже третье лето портал Delfi начинает социальную кампанию "За рулем не читаю".

В рамках кампании мы расскажем поучительные истории от известных и не очень людей, поделимся наставлениями, которые осветят проблему и ее специфику как в Эстонии, так и за рубежом.

Присоединяйтесь к кампании!

- Расскажите о своем опыте (дайте совет) нашим читателям (rus@delfi.ee)!

- Используйте в Facebook специальную рамку "За рулем не читаю"!

- Заходите на страничку кампании delfi.ee/rooliseiloe и заказывайте наклейку на автомобиль!