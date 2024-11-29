Версия о диверсии. Что делали водолазы из КГБ в олимпийском Таллинне?
На этой неделе скончался бывший спортивный корреспондент Delfi Геннадий Медведев. В память о нем мы публикуем его лучшие статьи.
Торжественное открытие парусной регаты Олимпиады-1980 в Таллинне (оно состоялось 40 лет назад) находилось на грани срыва из-за угрозы террористического акта. Такой версии придерживаются российские кинодокументалисты - авторы фильма о работе советских спецслужб во время Олимпийских игр 1980 года.
Олимпийские игры 1980 года впервые проводились в социалистической стране. Вопросам безопасного проведения Игр политическое руководство СССР уделяло большое внимание, поскольку еще свежа в памяти была трагедия на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, когда террористы расстреляли делегацию сборной Израиля.
"Альфу" подняли по тревоге
Для обеспечения безопасного проведения парусной регаты в Таллинн были направлены сотни сотрудников территориальных управлений МВД и КГБ СССР - большинство командированных несли службу в штатском.
Накануне открытия парусной регаты постовой милиционер, охранявший чашу олимпийского огня в парусном центре, увидел в воде желтый предмет, утверждают авторы документальной ленты "Олимпиада-80: секреты безопасности". По тревоге были подняты находившиеся в Таллинне боевые пловцы группы "Альфа" из сверхсекретного подразделения КГБ. Оргкомитет парусной регаты якобы готов был даже перенести ее открытие на один день.
Водолазы спустились в воду. Они осмотрели конструкцию чаши и газовые трубы. Ничего подозрительного не нашли. В воспоминаниях сотрудников "Альфы" отмечается, что подводная калитка, которая была установлена в месте впадения реки Пирита в Таллиннский залив была приоткрыта. Значит, кто-то был.
К поискам подключились пограничники, которые обнаружили на суше акваланг и гидрокомбинезон.
После обнаружения этих находок пловцам "Альфы" вторично пришлось спускаться в воду и еще раз осматривать чашу олимпийского огня на предмет обнаружения взрывного устройства.
"Ясно, что неизвестный аквалангист выбрался на берег и, скорее всего, находится в городе. Но что он делал возле чаши олимпийского огня?" спрашивает закадровый голос в документальном фильм.
Дублер на подстраховке
Олимпийский огонь прибыл в эстонскую столицу на поезде Москва - Таллинн утром 19 июля. В тот же день в Москве прошло открытие Олимпиады-1980, а церемония зажжения огня парусной регаты состоялась в Пирита 20 июля.
В документальном фильме показаны рассекреченные кадры из архива МВД СССР, сделанные в Таллинне. На них видно, как люди в штатском осматривают цветочные клумбы в Старом городе, а отряд кинологов проверяет территорию около Ратуши, в которой заночевал олимпийский огонь, и трибуны для зрителей в Пирита.
На всем движении олимпийской эстафеты от Ратушной площади до парусного центра за бегунами следовала машина сопровождения с офицерами КГБ. По обеим сторонам дороги факелоносцев встречало море людей.
Олимпийский огонь в Пирита зажигал Вайко Вооремаа. Слышал ли он что-нибудь о каких-либо неожиданных находках и таинственном аквалангисте?
"Никто меня в такие дела не посвящал. Не забывайте - мне было тогда всего лишь 17 лет, - отметил а разговоре с RusDelfi Вооремаа. - Церемония открытия парусной регаты началась вовремя. На случай форс-мажорных обстоятельств во время зажжения огня был предусмотрен запасной вариант: меня страховал находившийся в лодке дублер".
Версия с диверсантом вызывает вопросы
Насколько правдоподобна версия об угрозе диверсии во время открытия парусной регаты Олимпиады, изложенная в документальной ленте?
Смущают несколько обстоятельств. О дальнейших поисках загадочного аквалангиста, оставившего свое снаряжение на берегу, в фильме ничего больше не сообщается. Неужели КГБ этот человек не интересовал?
Андрей Кислов - во время Олимпиады он был вице-президентом Международной федерации парусного спорта - не припоминает ситуацию о возможном переносе церемонии открытия:
"В день открытия парусной регаты в Пирита у меня был сильный стресс, но совсем по другому поводу. Мы ждали руководителей Международного олимпийского комитета, но никто из высшего руководства МОК в Таллинн не прилетел".
К тому же по воспоминаниям боевых пловцов "Альфы", эпизод с проникновением неизвестного аквалангиста произошел не в день открытия регаты, как утверждают авторы документального фильма, а накануне закрытия парусных соревнований. Тогда в Таллинн прилетели из Москвы 18 членов МОК во главе с президентом Международного олимпийского комитета Майклом Килланином. Вполне возможен вариант, что ситуация с аквалангистом была сознательно инсценирована, чтобы лишний раз проверить бдительность всех служб, охранявших Олимпийский центр парусного спорта в Пирита.
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