Версия о диверсии. Что делали водолазы из КГБ в олимпийском Таллинне?

Торжественное открытие парусной регаты Олимпиады-1980 в Таллинне (оно состоялось 40 лет назад) находилось на грани срыва из-за угрозы террористического акта. Такой версии придерживаются российские кинодокументалисты - авторы фильма о работе советских спецслужб во время Олимпийских игр 1980 года.

Олимпийские игры 1980 года впервые проводились в социалистической стране. Вопросам безопасного проведения Игр политическое руководство СССР уделяло большое внимание, поскольку еще свежа в памяти была трагедия на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, когда террористы расстреляли делегацию сборной Израиля.

"Альфу" подняли по тревоге

Для обеспечения безопасного проведения парусной регаты в Таллинн были направлены сотни сотрудников территориальных управлений МВД и КГБ СССР - большинство командированных несли службу в штатском.

Накануне открытия парусной регаты постовой милиционер, охранявший чашу олимпийского огня в парусном центре, увидел в воде желтый предмет, утверждают авторы документальной ленты "Олимпиада-80: секреты безопасности". По тревоге были подняты находившиеся в Таллинне боевые пловцы группы "Альфа" из сверхсекретного подразделения КГБ. Оргкомитет парусной регаты якобы готов был даже перенести ее открытие на один день.

Водолазы спустились в воду. Они осмотрели конструкцию чаши и газовые трубы. Ничего подозрительного не нашли. В воспоминаниях сотрудников "Альфы" отмечается, что подводная калитка, которая была установлена в месте впадения реки Пирита в Таллиннский залив была приоткрыта. Значит, кто-то был.

К поискам подключились пограничники, которые обнаружили на суше акваланг и гидрокомбинезон.

После обнаружения этих находок пловцам "Альфы" вторично пришлось спускаться в воду и еще раз осматривать чашу олимпийского огня на предмет обнаружения взрывного устройства.

"Ясно, что неизвестный аквалангист выбрался на берег и, скорее всего, находится в городе. Но что он делал возле чаши олимпийского огня?" спрашивает закадровый голос в документальном фильм.