"Дружба-84". Как СССР 40 лет назад бойкотировал Олимпиаду в США

Спортсмены - заложники политических игр Летняя Олимпиада-84 в Лос-Анджелесе пришлась на пик конфронтации СССР и США. Из-за ввода советских войск в Афганистан американцы и их союзники бойкотировали Олимпиаду-80 в Москве. В сентябре 1983 года над Сахалином был сбит корейский "Боинг" - погибли все находившиеся на борту 269 человек.

"Зато нам выдали олимпийскую форму сборной СССР, в которой должны были выступать в Лос-Анджелесе. Столько экипировки на один сезон я раньше никогда не получал. Свой красно-белый спортивный костюм передал в Музей спорта в Тарту", - добавил Пуусте.

"Мысли о том, что мы не поедем в Лос-Анджелес, стали закрадываться еще ранней весной, - вспоминает серебряный призер чемпионата Европы в метании копья Хейно ПУУСТЕ. - У легкоатлетов сборной СССР проходил тренировочный сбор в Абхазии, а в центральных газетах "Правде" и "Известиях" начали появляться публикации о провокациях против советских граждан в США. Стало понятно, что мы можем оказаться без Олимпиады. Так, собственно, и получилось".

К олимпийским стартам в Лос-Анджелесе готовились и сильнейшие эстонские спортсмены. Однако им пришлось выступать на "Дружбе-84" - такое название получили экстренно организованные соревнования. Идея, кстати, была не нова. Ее позаимствовали у американцев, которые в год бойкота Олимпиады-80 провели альтернативный турнир легкоатлетов.

"Дружба" вместо Олимпиады" "Считать нецелесообразным участие советских спортсменов в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе ввиду грубого нарушения американской стороной Олимпийской хартии, отсутствия должных мер обеспечения безопасности для делегации СССР и развернутой в США антисоветской кампании, - отмечалось в постановлении Политбюро ЦК КПСС. - Положительно отнестись к предложению Спорткомитета СССР о проведении в 1984 году в социалистических странах спортивных соревнований по олимпийской программе".

Об отказе от выступления на XXIII летних Играх в Лос-Анджелесе было заявлено 8 мая на пленуме Национального олимпийского комитета СССР. Однако на самом деле решение о неучастии советских спортсменов было принято несколькими днями раньше на заседании Политбюро ЦК КПСС. Спортивная структура просто продублировала решение высшего партийного руководства.

"Решение об отказе от выступления на Олимпиаде в Лос-Анджелесе было очень грустным и неприятным, но неожиданным оно не стало, поскольку отношения между СССР и США были в то время очень сложные. Мы, спортсмены, стали заложниками политических игр", - вспоминает события 40-летней давности чемпионка Европы и мира по стрельбе Инна РОЗЕ.

Орленок на память

От бойкота Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе из стран социалистического лагеря отказались только Румыния, Югославия и Китай.

Основным мотивом отказа от выступления в Лос-Анджелесе Москва назвала отсутствие гарантий безопасности советских спортсменов. СССР требовал в письменной форме подтвердить безопасность делегации, но Вашингтон счел это требование неприемлемым.

Единственной эстонской спортсменкой, которой удалось побывать на олимпийских аренах Лос-Анджелеса, оказалась Розе. Случилось это за три с половиной месяца до начала Игр.

"В апреле 1984 года, еще до отказа СССР от участия в Олимпийских играх, в Лос-Анджелесе проходила предолимпийская неделя по пулевой стрельбе. Принимали всех спортсменов очень хорошо. У меня до сих пор сохранился дома талисман Олимпиады-1984 орленок Сэм", - говорит Розе.

Спорт - часть политики

Соревнования "Дружба-84" проходили по 28 видам спорта. Как и на Олимпиаде-80, мастера парусного спорта соревновались в Таллиннском заливе.

В общей сложности в "Дружбе" участвовали свыше 50 стран. Выступали и представители ФРГ, США, Великобритании, Канады - в основном это были спортсмены, которые не сумели пройти олимпийский отбор. Для справки: на Олимпиаде в Лос-Анджелесе участвовали 140 стран.

Когда в 1980 году американцы бойкотировали олимпийские старты в Москве, часто вспоминали лозунг "спорт вне политики", а в 1984 году СССР под этим же лозунгом не поехал на Олимпиаду в Лос-Анджелес и организовал свои международные соревнования.

В неофициальном медальном зачете первое место на "Дружбе" уверенно занял СССР - 282 медали, из которых 126 золотых.