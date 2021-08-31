31.08.2021, 16:03
ФОТО и ВИДЕО | Супруги Карис: наши дети росли на заднем сиденье ”Жигулей”(39)
Foto: Rauno Volmar
Алар (59) и Сирье (61) Карис поженились 20 августа 1977 года. Поскольку в этот день в Эстонии — День восстановления независимости, то последние десять лет супруги отмечают годовщину свадьбы на президентском приеме. NB! Материал был изначально опубликован 29 декабря 2017 года.
Избранный новым директором Эстонского национального музея Алар вступит в должность весной, когда закончится его срок на посту госконтролера. Сирье уже 11 лет стоит во главе Эстонского исторического музея. У супругов трое детей и пятеро внуков.
”Мальчишки росли на заднем сидении ”Жигулей”, — смеется Алар. — Мы были постоянно в разъездах. Молодость — с одного праздника на другой”.
”Мы старались все успевать, а дети как-то совершенно естественным образом были всегда с нами”, — вторит ему Сирье.
Полностью историю можно прочитать здесь.