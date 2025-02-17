Правда ли, что Макрон демонстративно отказался пожать руку Моди на саммите в Париже?

Однако, если смотреть трансляцию с самого начала, видно, что на отметке 08:38 Макрон и Моди вместе заходят в зал, где проводится конференция. Судя по видео, лидеры встретились раньше и уже успели пообщаться лично, поэтому у них не было необходимости здороваться заново.

Разошедшийся по соцсетям ролик, как верно утверждалось в некоторых постах, был снят агентством Associated Press. Полная трансляция второго дня конференции опубликована на YouTube-канале агентства и длится более двух с половиной часов. Отрывок, ставший впоследствии вирусным, начинается на отметке 09:53 . В полной версии далее Макрон здоровается с другими лидерами, после чего начинается само мероприятие.

10–11 февраля 2025 года в Париже состоялся Саммит по искусственному интеллекту. В нём приняли участие не только эксперты в этой области, но и представители властей ЕС, США, Великобритании, Китая, Индии и других государств. Сопредседателями форума были Макрон и Моди. По итогам саммита была принята декларация, призывающая к открытому, инклюзивному и этичному развитию искусственного интеллекта. США и Великобритания отказались подписывать документ, выразив опасения, что чрезмерное регулирование может затормозить развитие отрасли.

Ролик обрёл популярность в Сети 11 февраля. На видео президент Франции Эмманюэль Макрон поочерёдно здоровается с попадающими в кадр политиками: жмёт руку вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, обменивается приветственными поцелуями с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В одном ряду с ними сидит и премьер-министр Индии Нарендра Моди, но Макрон проходит мимо него.

Некоторые ресурсы, распространившие ролик, признают, что Макрон и Моди вместе зашли в зал, но всё равно настаивают, что французский президент проигнорировал индийского премьер-министра. Однако, во-первых, на видео видно, что Моди протягивает руку, чтобы поздороваться не с Макроном, а с сидящей рядом фон дер Ляйен. Во-вторых, события саммита также снимало агентство Reuters, и в его трансляции видно, как два лидера переговариваются, пока идут к залу заседаний. На отметке 50:29 Макрон приобнимает Моди, после чего политики жмут друг другу руки, позируют журналистам и направляются в помещение, где и разворачивается действие вирусного видео. Разница между двумя событиями составляет всего несколько минут.

Также в Сети можно найти десятки совместных фотографий Макрона и Моди, сделанных как во время саммита, так и незадолго до него.

Отказ Макрона пожимать руку Моди в целом не вписывается в его поведение и риторику в те дни. 11 февраля президент Франции выложил пост в X, в котором поприветствовал прибывших в Париж Моди и Вэнса. Они же сидели на саммите рядом с Макроном, что говорит о его особом внимании к этим гостям. Кроме того, в выходные, предшествовавшие форуму, Макрон заявил журналистам: „Индия и Франция — две великие державы, которые очень тесно связаны в своём желании работать с США и с Китаем, но мы не хотим зависеть ни от кого“. 11 февраля, после завершения саммита, Макрон пригласил Моди на ужин в город Кассис на юге страны, а на следующий день они отправились в Марсель, где провели ещё несколько встреч и открыли новое индийское консульство. Французские журналисты пишут, что это говорит о желании Макрона укрепить отношения с Индией, которые Париж рассматривает как альтернативу соперничающим Китаю и США. Учитывая такие стремления Франции, вряд ли Макрон специально публично унижал Моди, отказываясь пожать ему руку.