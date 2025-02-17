Правда ли, что Макрон демонстративно отказался пожать руку Моди на саммите в Париже?
В феврале 2025 года широко разошлось видео, на котором президент Франции приветствует других лидеров государств, но игнорирует протянутую руку индийского премьер-министра. Мы проверили достоверность этого ролика.
Ролик обрёл популярность в Сети 11 февраля. На видео президент Франции Эмманюэль Макрон поочерёдно здоровается с попадающими в кадр политиками: жмёт руку вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, обменивается приветственными поцелуями с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В одном ряду с ними сидит и премьер-министр Индии Нарендра Моди, но Макрон проходит мимо него.
О том, что французский президент „демонстративно проигнорировал“ своего индийского коллегу, рассказали „Первый канал“, „РИА Новости“, „Московский комсомолец“, „Говорит Москва“ и „Sputnik Армения“, а также Telegram-каналы „Прямой эфир • новости“ (722 000), „Топор Live“ (720 000), „Раньше всех. Ну почти“ (508 000), „Дмитрий Никотин“ (302 000), „Соловьёв“ (230 000), „Nе.Сахар“ (227 000) и др.
10–11 февраля 2025 года в Париже состоялся Саммит по искусственному интеллекту. В нём приняли участие не только эксперты в этой области, но и представители властей ЕС, США, Великобритании, Китая, Индии и других государств. Сопредседателями форума были Макрон и Моди. По итогам саммита была принята декларация, призывающая к открытому, инклюзивному и этичному развитию искусственного интеллекта. США и Великобритания отказались подписывать документ, выразив опасения, что чрезмерное регулирование может затормозить развитие отрасли.
Разошедшийся по соцсетям ролик, как верно утверждалось в некоторых постах, был снят агентством Associated Press. Полная трансляция второго дня конференции опубликована на YouTube-канале агентства и длится более двух с половиной часов. Отрывок, ставший впоследствии вирусным, начинается на отметке 09:53. В полной версии далее Макрон здоровается с другими лидерами, после чего начинается само мероприятие.
Однако, если смотреть трансляцию с самого начала, видно, что на отметке 08:38 Макрон и Моди вместе заходят в зал, где проводится конференция. Судя по видео, лидеры встретились раньше и уже успели пообщаться лично, поэтому у них не было необходимости здороваться заново.
Некоторые ресурсы, распространившие ролик, признают, что Макрон и Моди вместе зашли в зал, но всё равно настаивают, что французский президент проигнорировал индийского премьер-министра. Однако, во-первых, на видео видно, что Моди протягивает руку, чтобы поздороваться не с Макроном, а с сидящей рядом фон дер Ляйен. Во-вторых, события саммита также снимало агентство Reuters, и в его трансляции видно, как два лидера переговариваются, пока идут к залу заседаний. На отметке 50:29 Макрон приобнимает Моди, после чего политики жмут друг другу руки, позируют журналистам и направляются в помещение, где и разворачивается действие вирусного видео. Разница между двумя событиями составляет всего несколько минут.
Также в Сети можно найти десятки совместных фотографий Макрона и Моди, сделанных как во время саммита, так и незадолго до него.
Отказ Макрона пожимать руку Моди в целом не вписывается в его поведение и риторику в те дни. 11 февраля президент Франции выложил пост в X, в котором поприветствовал прибывших в Париж Моди и Вэнса. Они же сидели на саммите рядом с Макроном, что говорит о его особом внимании к этим гостям. Кроме того, в выходные, предшествовавшие форуму, Макрон заявил журналистам: „Индия и Франция — две великие державы, которые очень тесно связаны в своём желании работать с США и с Китаем, но мы не хотим зависеть ни от кого“. 11 февраля, после завершения саммита, Макрон пригласил Моди на ужин в город Кассис на юге страны, а на следующий день они отправились в Марсель, где провели ещё несколько встреч и открыли новое индийское консульство. Французские журналисты пишут, что это говорит о желании Макрона укрепить отношения с Индией, которые Париж рассматривает как альтернативу соперничающим Китаю и США. Учитывая такие стремления Франции, вряд ли Макрон специально публично унижал Моди, отказываясь пожать ему руку.
Ролик начал распространяться в СМИ и соцсетях 11 февраля. Фактчекеры из Les Observateurs, проекта французского телеканала France 24, полагают, что фрагмент трансляции с вводящей в заблуждение подписью впервые появился в аккаунтах радио Sputnik“ в соцсетях. Однако, по оценке „Проверено“, первыми видео опубликовали „Известия“ (22 000 просмотров) в своём Telegram-канале 11 февраля в 12:50 по московскому времени. Далее ролик начал распространяться по другим прокремлёвским СМИ: уже через полчаса новость появилась на сайте и в Telegram-канале „Газеты.ru“ и в „Sputnik Молдова“. Впоследствии видео с аналогичной ложной подписью стали публиковать англоязычные пользователи X, некоторые публикации набрали тысячи просмотров. Десятки постов встречаются и на хинди — авторы таких публикаций обвинили Макрона в оскорблении страны.
После того как ролик стал так широко обсуждаться в соцсетях, а французские СМИ опровергли новость о невежливом поведении Макрона, некоторые распространившие видео СМИ и Telegram-каналы признали свою ошибку. В их ряду, например, „Инсайдер UA“, „Анатолий Шарий“, Lenta.ru и РБК (хотя на сайте последнего до сих пор доступны две заметки об отказе от рукопожатия, опровержение можно найти только в Telegram-канале). Впрочем, абсолютное большинство российских СМИ, опубликовавших ролик, так ничего и не опровергли. Более того, некоторые продолжают развивать тему — например, „Царьград“ попросил политолога прокомментировать, как поведение Макрона может сказаться на двусторонних отношениях Франции и Индии. Ответом эксперта поделилась и „Газета.ru“.
Таким образом, Макрон не пожал руку Моди в момент, когда их снимало Associated Press, но только потому, что политики поздоровались незадолго до этого и вместе зашли в помещение. Моди был почётным гостем на саммите, что неоднократно подчёркивалось в течение мероприятия и после него.
Итог: Вырвано из контекста