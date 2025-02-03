Дональд Трамп отложил на месяц введение пошлин на товары из Мексики

Шейнбаум подтвердила достигнутую договорённость. Она согласилась послать дополнительно 10 тысяч военных на охрану границы Мексики и США. По мнению обоих политиков, это позволит остановить приток в США наркотиков и нелегальных иммигрантов.

В течение месяца, заявил Трамп, будут идти переговоры между мексиканскими властями и госсекретарём США Марко Рубио, министром экономики Скоттом Бессентом и Министром торговли Говардом Лютником. „Мы надеемся, что наши страны заключат сделку“, — написал Трамп в соцсети Truth.

Пошлины в 25% на ввоз товаров из Мексики в США должны были быть введены с полуночи 4 февраля. Решение Трампа о пошлинах в 25% на товары и в 10% на энергоносители из Канады и в 10% на импорт из Китая остаётся в силе.

Администрация Трампа объявила о вводе пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая 1 февраля. В ответ действующий премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении ответных пошлин на импорт из США, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что её страна примет ответные меры, Китай обратился в ВТО.

Товары из этих трёх стран вместе составляют около 40% всего американского импорта. Примерно 20-25% всей нефтеперерабатывающей промышленности США используют нефть из Канады. В целом более 70% всего экспорта Канады приходятся на экспорт в Соединённые Штаты. Примерно 64% всего импорта овощей и фруктов в США приходят из Мексики.

Трамп обещает начать торговую войну и с ЕС

Президент США заявил в пятницу вечером, что он „абсолютно точно“ введет тарифы на товары из ЕС.

„Собираюсь ли я ввести тарифы против Европейского союза? Вы хотите получить правдивый ответ или я должен дать вам политический ответ? Абсолютно точно“, - сказал он журналистам в Овальном кабинете.

„Европейский союз так ужасно с нами обошелся“, - добавил Трамп, повторив свое недовольство, которое он часто высказывал.