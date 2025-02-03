Дональд Трамп отложил на месяц введение пошлин на товары из Мексики(1)
Президент США Дональд Трамп решил отложить на месяц введение пошлин на товары из Мексики. Такое решение он принял после телефонного разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Он назвал разговор „очень дружеским", - передает Радио Свобода.
Шейнбаум подтвердила достигнутую договорённость. Она согласилась послать дополнительно 10 тысяч военных на охрану границы Мексики и США. По мнению обоих политиков, это позволит остановить приток в США наркотиков и нелегальных иммигрантов.
В течение месяца, заявил Трамп, будут идти переговоры между мексиканскими властями и госсекретарём США Марко Рубио, министром экономики Скоттом Бессентом и Министром торговли Говардом Лютником. „Мы надеемся, что наши страны заключат сделку“, — написал Трамп в соцсети Truth.
Пошлины в 25% на ввоз товаров из Мексики в США должны были быть введены с полуночи 4 февраля. Решение Трампа о пошлинах в 25% на товары и в 10% на энергоносители из Канады и в 10% на импорт из Китая остаётся в силе.
Администрация Трампа объявила о вводе пошлин на импорт из Мексики, Канады и Китая 1 февраля. В ответ действующий премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении ответных пошлин на импорт из США, президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что её страна примет ответные меры, Китай обратился в ВТО.
Товары из этих трёх стран вместе составляют около 40% всего американского импорта. Примерно 20-25% всей нефтеперерабатывающей промышленности США используют нефть из Канады. В целом более 70% всего экспорта Канады приходятся на экспорт в Соединённые Штаты. Примерно 64% всего импорта овощей и фруктов в США приходят из Мексики.
Трамп обещает начать торговую войну и с ЕС
Президент США заявил в пятницу вечером, что он „абсолютно точно“ введет тарифы на товары из ЕС.
„Собираюсь ли я ввести тарифы против Европейского союза? Вы хотите получить правдивый ответ или я должен дать вам политический ответ? Абсолютно точно“, - сказал он журналистам в Овальном кабинете.
„Европейский союз так ужасно с нами обошелся“, - добавил Трамп, повторив свое недовольство, которое он часто высказывал.
В последние месяцы Трамп угрожал развязать торговую войну с ЕС, написав в декабре в социальных сетях, что если блок не будет покупать больше американской нефти и газа, то это будут „ТАРИФЫ до конца!!!“