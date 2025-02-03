Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной и Россией

„У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию. И я думаю, что эти обсуждения на самом деле идут довольно хорошо“, — сказал Трамп журналистам, не вдаваясь в подробности.

Дональд Трамп ранее говорил о готовности провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, однако в Кремле утверждают, что пока никаких конкретных предложений из Вашингтона не поступало, пишет Русская служба Би-би-си.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press в минувшие выходные назвал опасной идею переговоров об окончании войны без участия представителей Киева.

„Я думаю, что это очень опасно, я считаю, если будут прямые переговоры Америки и России об Украине без Украины. Это очень опасно. У них могут быть свои отношения. Но говорить об Украине без нас — это опасно для всех“, — сказал он.

Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты как возможные места проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на два российских источника, знакомых с ходом обсуждений.

Официально Россия отрицает какие-либо контакты с США в связи с подготовкой телефонного разговора между Трампом и Путиным, который может предшествовать встрече, однако высокопоставленные российские чиновники посетили Саудовскую Аравию и ОАЭ в последние недели, заявили собеседники агентства.

По словам одного из них, в России есть и противники этой идеи, так как „некоторые дипломаты и сотрудники разведки указывают на тесные военные связи и связи в области безопасности“ между указанными странами и США, пишут „Важные истории“.

Накануне Дональд Трамп заявил журналистами на базе „Эндрюс“, что у него запланированы „встречи и переговоры“ с Украиной, Россией и „различными сторонами“, передавал телеканал CNN.

В субботу назначенный Трампом посланник США по войне России против Украины Кит Келлог заявил в интервью Reuters, что отложенные президентские и парламентские выборы в Украине „должны быть проведены“. Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в ответ на это заявление призвал союзников Киева к „более глубокому подходу“.

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