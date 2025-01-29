29.01.2025, 16:01
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ упустил победу на французским клубом
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 29 января, таллиннский „Калев/Крамо“ проиграл в домашнем матче пятого тура второго группового этапа Еврокубка ФИБА французскому клубу „Дижон“ со счетом 70:76.
При полном зале инициативу в начале игры перехватила команда „Калев/Крамо“, завершившая первую четверть с перевесом 15:13. Похожие события разворачивались и во второй четверти, где клуб-чемпион Эстонии сохранял небольшой перевес и ушел на перерыв с преимуществом 34:25.
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