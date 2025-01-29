Баскетбол
29.01.2025, 16:01

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“ упустил победу на французским клубом

 
„Калев/Крамо“
„Калев/Крамо“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В среду, 29 января, таллиннский „Калев/Крамо“ проиграл в домашнем матче пятого тура второго группового этапа Еврокубка ФИБА французскому клубу „Дижон“ со счетом 70:76.

При полном зале инициативу в начале игры перехватила команда „Калев/Крамо“, завершившая первую четверть с перевесом 15:13. Похожие события разворачивались и во второй четверти, где клуб-чемпион Эстонии сохранял небольшой перевес и ушел на перерыв с преимуществом 34:25.

Во второй половине игры гости наладили свою атаку, и к решающей четверти счёт стал равным — 51:51. Игра оставалась напряжённой до самого конца. За 57 секунд до окончания основного времени Северий Каукианен точным трёхочковым броском вывел команду вперёд — 70:72. Однако через несколько секунд у финна был шанс снова вывести „Калев“ вперед, но его дальний бросок не прошёл. В итоге таллинцы проиграли 70:76, что означало их недоход в число двух лучших команд группы M.

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