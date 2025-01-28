Североевропейская баскетбольная лига: „Кейла Кулбет“ проиграл британцам

В первой четверти гости выглядели немного сильнее, завершив стартовый отрезок со счётом 21:16 в свою пользу. Во второй четверти британская команда увеличила своё преимущество, выиграв её с разницей в четыре очка. Хозяева ушли на перерыв, уступая 10 очков — 35:45.

В третьей четверти хозяевам не удалось наладить игру и сократить разрыв. Перед заключительным отрезком счёт был 62:50 в пользу гостей. Однако в четвёртой четверти хозяева смогли значительно сократить разрыв и за несколько секунд до конца матча уступали всего пять очков. Каидо Сакс попытался исполнить дальний бросок, но промахнулся. После этого британцы уверенно удерживали мяч до финального свистка.