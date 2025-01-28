В мире есть только один глава государства, мнение стран Балтии о котором может иметь хоть какое-то значение. Это наш сосед-тиран Владимир Путин. Однако своим холодномым и отстраненным взглядом мы можем четче видеть Трампа, чем это делают американские и европейские либералы, поскольку его возвращение вызвало нервное потрясение среди демократов США и европейской элиты.