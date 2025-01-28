Мнение
28.01.2025, 19:37

ОБЗОР | Ханс Х. Луйк: Трамп хочет обыграть Путина в нынешней игре в покер

 
В случае поражения виноватым останется Зеленский
Президент США Дональд Трамп и владелец Delfi Meedia Ханс Х. Луйк
Президент США Дональд Трамп и владелец Delfi Meedia Ханс Х. Луйк
ФОТО: Delfi Meedia

Трамп играет в покер. Почему мы полагаем, что он покажет свои карты до того, как сядет за стол с Путиным?

В мире есть только один глава государства, мнение стран Балтии о котором может иметь хоть какое-то значение. Это наш сосед-тиран Владимир Путин. Однако своим холодномым и отстраненным взглядом мы можем четче видеть Трампа, чем это делают американские и европейские либералы, поскольку его возвращение вызвало нервное потрясение среди демократов США и европейской элиты.

Поскольку никто на самом деле понятия не имеет, что произойдет, наши предположения ничуть не хуже, чем чьи-либо еще.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии