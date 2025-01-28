Ходорковский: почему Путин готов остановиться и пойти на сделку с Трампом?
Михаил Ходорковский в эфире „Дождя“ высказался о переговорах Трампа и Путина. Почему последний готов договориться с Трампом?
Мы с вами обсуждали перспективу войны, то тяжелое положение, в котором уже много месяцев Украина находится. И вот теперь началось - Трамп взялся за дело. Мы увидели на этой неделе, что он не отдает Путину Украину, пока не сбывается самый пессимистичный сценарий. Вопрос сейчас в том, какой сценарий реализуется?
Мой взгляд на эту проблему, что Трамп, конечно, подготавливает Путина для более комфортного ведения переговоров. При этом надо понимать, что у Трампа есть еще один очень важный внутренний психологический нарратив - сделать все не как при „дедушке“ (Байдене - прим. ред). Это прямо видно во всех его выступлениях, видно по его мимике, что демократы за эти четыре года его точно достали. И он точно их не любит. И то, что он сможет сделать для того, чтобы разрушить их, условно говоря, наследие, он сделает. Вот два таких нарратива. С одной стороны, желание наиболее успешным образом провести переговоры с Путиным, и с другой стороны, не как при „дедушке“.
Первый нарратив понятен. Что означает второй? Если Трамп хочет все делать не так, как делали Байден с Блинкеном, то что он сделает? Будет прекращать поддерживать Украину или, наоборот, наращивать поддержку еще больше?
Нет, имеется в виду нарратив „Зеленский виноват, Путин имел причины“. Первое обстоятельство - это то, что он желает смягчить возможно вот эту вот эмоциональную составляющую переговоров. Это нормально для любого опытного переговорщика. И второе - это вот показать, что предшественники все делали плохо и неправильно. Ну, к слову, надо заметить, что много чего они делали плохо и неправильно, мы об этом все много раз за эти три года говорили, но он это будет особенно педалировать.
<...> Я считаю, что неправы те, кто говорят, что у Путина нет мотивации к тому, чтобы сейчас останавливать войну. Мол, Путин сейчас выглядит победителем. Это совершенно не так. Мы видим, что на сегодняшний день, при том, что Украина очень прижата с точки зрения вооружения, личного состава, а также оборонительных сооружений, продвижение [российских войск] очень и очень небыстрое. Мы видим, что по мере того, как это движение будет продолжаться, если оно будет продолжаться, количество людей, которые Путину потребуются, будет расти экспоненциально. Представьте себе: взяли, например, крупный город какой-нибудь, Запорожье или Харьков, если мы говорим о глобальных каких-то вещах. Сколько людей надо только для того, чтобы удерживать эти города? Это сотни тысяч. То есть, если Путину продолжать войну в сентябре, то ему мобилизацию необходимо проводить самое позднее - в марте-апреле. И это должна быть большая мобилизация. Не всеобщая, конечно, но большая. 300 тысяч – это самый минимум. И это для него, конечно, нужен выход за пределы комфортного ведения войны.
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