Ходорковский: почему Путин готов остановиться и пойти на сделку с Трампом?

Мы с вами обсуждали перспективу войны, то тяжелое положение, в котором уже много месяцев Украина находится. И вот теперь началось - Трамп взялся за дело. Мы увидели на этой неделе, что он не отдает Путину Украину, пока не сбывается самый пессимистичный сценарий. Вопрос сейчас в том, какой сценарий реализуется?

Мой взгляд на эту проблему, что Трамп, конечно, подготавливает Путина для более комфортного ведения переговоров. При этом надо понимать, что у Трампа есть еще один очень важный внутренний психологический нарратив - сделать все не как при „дедушке“ (Байдене - прим. ред). Это прямо видно во всех его выступлениях, видно по его мимике, что демократы за эти четыре года его точно достали. И он точно их не любит. И то, что он сможет сделать для того, чтобы разрушить их, условно говоря, наследие, он сделает. Вот два таких нарратива. С одной стороны, желание наиболее успешным образом провести переговоры с Путиным, и с другой стороны, не как при „дедушке“.

Первый нарратив понятен. Что означает второй? Если Трамп хочет все делать не так, как делали Байден с Блинкеном, то что он сделает? Будет прекращать поддерживать Украину или, наоборот, наращивать поддержку еще больше?

Нет, имеется в виду нарратив „Зеленский виноват, Путин имел причины“. Первое обстоятельство - это то, что он желает смягчить возможно вот эту вот эмоциональную составляющую переговоров. Это нормально для любого опытного переговорщика. И второе - это вот показать, что предшественники все делали плохо и неправильно. Ну, к слову, надо заметить, что много чего они делали плохо и неправильно, мы об этом все много раз за эти три года говорили, но он это будет особенно педалировать.