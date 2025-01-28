В своем посте от 23 января 2025 года Лука объяснил причины своего участия в предстоящем марше. Он подчеркнул важность поддержания видимости антивоенного движения, особенно среди русских как в диаспоре, так и внутри России. Лука отметил, что его действия, включая демонстрацию российского флага на подобных акциях, направлены на то, чтобы вернуть этому символу значение, не связанное с агрессией и войной.

Он также заявил, что для него этот марш не задумывается как акция против Путина, как это было изначально задумано, а скорее как способ привлечь внимание европейских властей.

Украинский посол в Германии раскритиковал антивоенный марш, который россияне провели в Берлине 17 ноября. По словам Алексея Макеева, мероприятие было направлено в первую очередь на привлечение внимания немецких СМИ и политиков. Он утверждал, что марш скорее был стратегическим пиар-ходом, чем настоящим актом сопротивления российскому режиму.

На чьей стороне Лука?Михаил Светов — российский анархо-капиталист, проживающий в Бразилии, выступающий за минимальное участие государства, свободные рынки и легализацию оружия, наркотиков и абортов. При этом он культурно консервативен, поддерживает традиционные семьи и критикует современный феминизм, предлагая для России гражданский национализм по швейцарскому образцу. Светов распространяет свои идеи через канал SVTV в Telegram и на YouTube.

Движение сознательных отказчиков (MCO): некоммерческая организация, основанная в 2013 году, предоставляющая юридическую и психологическую помощь людям, которые по моральным убеждениям отказываются от военной службы в России.

Движение „Вольница“: объединяет левую политику с национализмом в России, стремясь сочетать социальную справедливость с национальной идентичностью.