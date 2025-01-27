ЕС выступил против планов Трампа переселить палестинцев. Кая Каллас: жители сектора Газа уже слишком много страдали
Президент США предложил переселить палестинцев из сектора Газа в Иорданию и Египет. Евросоюз в ответ указал, что он по-прежнему выступает за урегулирование на основе сосуществования двух государств.
Евроcоюз выступил против инициативы президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в Иорданию и Египет. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в понедельник, 27 января, на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что жители сектора Газа уже слишком много страдали и так же, как израильтяне, заслуживают мира. ЕС по-прежнему поддерживание урегулирование на основе мирного сосуществования израильского и палестинского государств, добавила она.
Министр иностранных дел Нидерландов Каспер Велдкамп был более категоричен: он отверг спекуляции о переселении палестинцев в Иорданию и Египет. По его словам, палестинцы должны „иметь возможность остаться на палестинских территориях, будь то Западный берег реки Иордан или сектор Газа“.
Глава МИД Ирландии Саймон Харрис высказал аналогичную точку зрения. Он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа предусматривает возвращение жителей в свои дома. По его словам, приоритетом является „выполнение этого соглашения в духе и букве“. Он также отметил, что администрация Трампа сыграла „положительную роль в создании этих условий“.
Иордания против переселения палестинцев
Ранее Иордания выступила против „насильственного переселения“ более двух миллионов палестинцев из сектора Газа. Палестинское радикальное движение ХАМАС, которое контролирует этот регион, и глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас объявили о намерении сопротивляться планам Трампа.
Дональд Трамп назвал опустошенный войной сектор Газа „территорией под снос“, которую необходимо „очистить“ для установления мира на Ближнем Востоке.
ХАМАС заявил, что не цепляется за власть в секторе Газа
Между тем высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью агентству dpa подтвердил сообщения СМИ о том, что его движение не стремится сохранить контроль над сектором Газа и готово принять другую власть в этом регионе. Однако информированные источники в среде исламистов отмечают, что ХАМАС пытается получить от посредников - Катара, Египта и США - гарантии защиты прав для своих государственных служащих. Какие-либо детали при этом не раскрываются.
В минувшие выходные, в рамках соглашения о прекращении огня и освобождении израильских заложников, ХАМАС демонстративно выставил напоказ свою силу: десятки вооруженных боевиков в масках и униформе вышли на центральную площадь города Газа. Соглашение с Израилем представители ХАМАС назвали „победным сопротивлением“.
Израиль категорически отвергает возможность сохранения власти ХАМАС в секторе Газа после окончания войны и объявил целью своих действий ликвидацию этого движения. При этом планов по будущему управлению сектором Газа израильское правительство пока не представило. В декабре ХАМАС объявил о согласии с предложением Египта о создании палестинского органа управления сектором Газа. Останется ли Израиль доволен этим планом, пока неизвестно.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли не менее 46 876 палестинцев и еще 110 642 были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности, сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.
Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение „Хезболлах“, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. „Хезболлах“ регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ провел против него на юге Ливана военную операцию, но позднее заявил о выводе войск с территории соседней страны.