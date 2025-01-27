ЕС выступил против планов Трампа переселить палестинцев. Кая Каллас: жители сектора Газа уже слишком много страдали

Евроcоюз выступил против инициативы президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в Иорданию и Египет. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в понедельник, 27 января, на полях встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, что жители сектора Газа уже слишком много страдали и так же, как израильтяне, заслуживают мира. ЕС по-прежнему поддерживание урегулирование на основе мирного сосуществования израильского и палестинского государств, добавила она.

Министр иностранных дел Нидерландов Каспер Велдкамп был более категоричен: он отверг спекуляции о переселении палестинцев в Иорданию и Египет. По его словам, палестинцы должны „иметь возможность остаться на палестинских территориях, будь то Западный берег реки Иордан или сектор Газа“.

Глава МИД Ирландии Саймон Харрис высказал аналогичную точку зрения. Он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа предусматривает возвращение жителей в свои дома. По его словам, приоритетом является „выполнение этого соглашения в духе и букве“. Он также отметил, что администрация Трампа сыграла „положительную роль в создании этих условий“.

Иордания против переселения палестинцев

Ранее Иордания выступила против „насильственного переселения“ более двух миллионов палестинцев из сектора Газа. Палестинское радикальное движение ХАМАС, которое контролирует этот регион, и глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас объявили о намерении сопротивляться планам Трампа.

Дональд Трамп назвал опустошенный войной сектор Газа „территорией под снос“, которую необходимо „очистить“ для установления мира на Ближнем Востоке.

ХАМАС заявил, что не цепляется за власть в секторе Газа