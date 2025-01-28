Юферева-Скуратовски об оживлении предпринимательской среды: есть три рабочие идеи

Время от времени я задавалась вопросом, а не начать ли мне бизнес? Но дальше этих размышлений дело не шло. Всегда чего-то не хватало: идеи, стартового капитала, единомышленников. И вдруг недавно я осознала, какая идея по-настоящему меня захватывает. Гораздо больше, чем начать собственное дело, я хочу добиться того, чтобы в Эстонии была хорошая бизнес-среда. Чтобы местные и предприниматели из других стран хотели вести бизнес в Эстонии, создавать высокооплачиваемые рабочие места и инвестировать в нашу страну и ее развитие, пишет депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски.