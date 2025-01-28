МНЕНИЕ | Пять тысяч неродившихся эстонцев - это много

Послевоенные годы в СССР тоже дают интересную пищу для размышлений. Несмотря на сплошной бандитизм и максимальную бытовую неустроенность именно тогда родилось поколение, которое из разрухи шагнуло в космос.

Давно замечено, что в период изменений в обществе и после окончания войн и прочих несчастий начинают много рожать, хотя материальные условия в такие времена не самые лучшие. Объяснить это можно лишь тем, что появляется повод для оптимизма, уверенность, что завтра будет обязательно лучше, чем сегодня. Это подтверждается и относительно недавней перестройкой, ситуацией у нас в годы поющей революции. Это специфический инстинкт самосохранения и воспроизведения.

„Контрольный выстрел“ уменьшения населения в Эстонии на пять тысяч человек включает и местное деторождение , и прирост за счет прибывших из других стран. Такой поток всегда искусственно улучшает картину, ведь перемещаются в другие страны относительно молодые, здоровые и конкурентно способные люди. Хорошие плательщики налогов. Но постепенно украинский поток начал иссякать, поэтому игнорировать проблему стало невозможно.

Начнем с позитива. Встречаясь в десятках стран ЕС со многими людьми, выслушал немало слов, проникнутых белой завистью на тему так называемой „материнской зарплаты“. Но именно эта реформа позволяет понять, что только лишь отсутствием или наличием материальных проблем у родителей демографическая ситуация не ограничивается. В первые 4-5 лет после реформы был прогнозируемо впечатляющий результат. А дальше начались непонятки – углубление описанной социальной программы перестало давать заметный результат, хотя круг облагодетельствованных продолжает расширяться. Covid -19, позволил временно как бы забыть о проблеме деторождения. Но тема коронавируса ушла, а демографические проблемы остались.

Подробная информация о печальной статистике рождаемостиза 2024 год оживила дискуссию в эстонском обществе по демографическим проблемам. Квинтэссенция печальной статистики - пять тысяч нерожденных человек, - позволяет говорить о печальных сценариях будущего нашей страны. Попробуем понять, что надо изменить, чтобы избежать худшего.

Моя мама родилась в середины войны, на территории оккупированной немцами нынешней Беларуси, которая до 1939 года принадлежала Польше. Дед ушел воевать в составе Войска Польского и, к счастью, он вернулся. При малейшем поползновении бабушки в тот момент к рациональным рассуждениям наш род мог бы закончится. На мой вопрос о причинах ее поступков она откровенно сказала: „Я хорошо себе представляла, что мой любимый мужчина может не вернуться. Но я не сомневалась, что какие угодно жизненные тяготы пережить смогу, а позволить злой судьбе никого не оставить после него на этой земле не смогла бы“. Вот такая высшая математика демографии от простой польской женщины Эмилии Лось.

Женщина выбирает карьеру, а не материнство

Испокон веков народы, не имеющие проблем с рождением достаточного количества детей, отличаются культом матери, максимально уважительным отношением к женщине. И на арабов, и на народы Кавказа в плане деторождения минимально влияют материальные условия.

Самые успешные и материально благополучные не торопятся продолжить род. Женщины в эпоху феминизма ведут жизнь, мало отличающуюся от мужской.

„Золотой“ же миллиард постепенно дошел до странных вещей. Самые успешные и материально благополучные не торопятся продолжить род. Женщины в эпоху феминизма ведут жизнь, мало отличающуюся от мужской. В молодежной среде она товарищ по развлечениям, соперник в карьере в зрелом возрасте. Странная политика в области прав меньшинств, имеющих квоты в бизнесе и политике, создает такую ситуацию, когда женщинам приходится отказываться от материнства, чтобы не оказаться за бортом профессиональной конкуренции. Дополнительным фактором является образование; необходимость его получения часто заставляет женщин делать выбор не в пользу материнства.

Деторождение – наилучший патриотизм