Конькобежец Мартен Лийв установил новый рекорд Эстонии
Конькобежец Мартен Лийв продемонстрировал отличную форму на льду в Калгари, установив новый рекорд Эстонии на дистанции 500 метров.
На дистанции 1000 метров Мартен Лийв занял шестое место, но показал отличные результаты и на более коротких дистанциях. 28-летний эстонский конькобежец преодолел 500 метров на льду в Калгари за 34,31 секунды, установив новый национальный рекорд. Его предыдущий рекорд был установлен на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в прошлом году, где он показал время 34,39 секунды.
Новый личный рекорд принес Лийву восьмое место среди очень сильных соперников. Победу в этапе ожидаемо одержал американец Джордан Штольц с результатом 33,85. За ним следовали голландец Дженнинг де Бо (+0,02) и поляк Дамиан Журек (+0,22).
Следующий этап Кубка мира по конькобежному спорту пройдет с 31 января по 2 февраля в Милуоки.