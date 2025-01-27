Конькобежец Мартен Лийв установил новый рекорд Эстонии

На дистанции 1000 метров Мартен Лийв занял шестое место, но показал отличные результаты и на более коротких дистанциях. 28-летний эстонский конькобежец преодолел 500 метров на льду в Калгари за 34,31 секунды, установив новый национальный рекорд. Его предыдущий рекорд был установлен на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в прошлом году, где он показал время 34,39 секунды.