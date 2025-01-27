ОТ РЕДАКЦИИ | Украинская армия не выбьет Лукашенко из Минска. Белорусы должны справиться сами

26 января в Беларуси прошли „президентские выборы“. Слово „выборы“ взято в кавычки, потому что выборами нельзя назвать процесс, при котором диктатор Александр Лукашенко либо убивает, либо сажает в тюрьму, либо выдворяет из страны всех, кто решит выставить свою кандидатуру против него.

Выборы предполагают наличие реальной альтернативы между несколькими кандидатами. Да, формально такие кандидаты есть, но даже они агитируют голосовать, как, например, коммунист Сергей Сыранков. Это не выборы, это декорация демократических выборов. Кровавая декорация, потому что Лукашенко – жестокий диктатор.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил еще до этого представления, что Эстония не признает ни Лукашенко, ни организованный им балаган легитимными. Такое же заявление представили и многие другие страны, включая Чехию, Литву, США. Вероятно, аналогичную позицию займут все государства Европейского Союза.

Для режима в Беларуси это означает продолжение существования в условиях международной изоляции, что неизбежно сказывается и на экономике страны. Однако, пока у Лукашенко есть поддержка России и Китая, он может чувствовать себя уверенно и не искать, как Асад или Янукович, убежище на Рублевке.

Да, это звучит страшно, но в итоге именно сами белорусы должны решить, как выйти из этой ситуации. Надеяться, что кто-то другой избавит их от узурпатора в Минске, — утопия. Этот сценарий мог бы быть актуальным в начале войны в Украине, когда Лукашенко предательски участвовал в агрессии против Украины, предоставив войскам Путина плацдарм всего в 150 километрах от Киева и обеспечив полную поддержку российской армии. Однако позже он сам начал опасаться, что украинская армия может выбить его из Минска, и с тех пор воздерживается от дальнейшей активной поддержки России.

Таким образом, выбор, что будет с Беларусью, остается исключительно за ее народом. Они должны решить: бороться или сдаться, приспособиться или сотрудничать. Других вариантов нет.

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