Официальный экзитпол: Лукашенко набирает на выборах 87% голосов

Официальные предварительные итоги выборов Центризбирком, как ожидается, объявит в ночь на понедельник.

70-летний авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко переизбирается на седьмой президентский срок. Он руководит страной с 1994 года. Массовые и продолжительные протесты после выборов 2020 года и репрессии, которые не закончились до сих пор, не оставляют ни у кого в стране и за ее пределами сомнений в том, что ЦИК назовет его имя победителем, отмечает Радио Свобода. Белорусская оппозиция, лидеры которой находятся за границей или же за решёткой в Беларуси, не признаёт легитимность голосования.

Помимо Лукашенко, в избирательных бюллетенях упомянуты ещё четыре кандидата на пост главы государства: Олег Гайдукевич — председатель белорусской ЛДПР, Сергей Сыранков — первый секретарь ЦК Компартии Беларуси, Александр Хижняк — председатель Белорусской партии Труда и справедливости, бывший депутат Национального собрания Анна Конопацкая.

Все они, кроме Канопацкой, лояльны политике Лукашенко. Конопацкая называет себя „единственным оппозиционным кандидатом“, но независимые наблюдатели к этому относятся скептически. Согласно экзитполу, ни один из кандидатов, кроме Лукашенко, не получил больше 3%. Около 5%, как утверждается, голосовали против всех.

По данным ЦИК, явка избирателей незадолго до закрытия участков составила 81,5%. За границей на этот раз избирательные участки открыты не были. На выборах не было официальных наблюдателей от ОБСЕ и западных стран. Лукашенко заявил, что наблюдателей от ОБСЕ власти якобы приглашали в страну, но те отказались приехать.

Владимир Путин, по официальным данным, на выборах президента России набрал 87,28% при явке почти в 78%. Таким образом, если данные экзитпола подтвердятся, Лукашенко получит чуть больше голосов (в относительных величинах), чем Путин. В 2020, по официальным данным, которые оппозиция считает продуктом фальсификаций, Лукашенко получил около 80%.