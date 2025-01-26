ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1068-й день) | В Рязани второй раз за неделю дронами атакован НПЗ

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что за ночь с субботы на воскресенье российские военные атаковали территорию Украины 72 ударными беспилотниками. Большая часть дронов — 50 — были сбиты, еще 9 локационно утрачены, следует из сообщения ВС ВСУ в официальном телеграм-канале. В ночь на воскресенье Харьков подвергся атаке беспилотников, один из ударов пришелся по частному дому, заявил мэр города Игорь Терехов. „По предварительной информации, повреждены окна, крыша и часть здания. К счастью, информации о пострадавших нет“, — написал он в телеграме.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на воскресенья средствами ПВО были уничтожены 15 украинских беспилотников — восемь над Рязанской областью, шесть над Курской и еще один над Белгородской. Целью ночной атаки на Рязанскую область был нефтеперерабатывающий завод, цель была поражена, сообщил Генштаб ВСУ: „Зафиксированы взрывы и пожар в районе цели“. Рязанский НПЗ входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, напоминает Генштаб, он, в частности производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1. Это второй за последние дни удар по НПЗ в Рязани, первый произошел в пятницу. Ночью на воскресенье рязанские телеграм-каналы писали, что целью новой атаки мог стать нефтеперерабатывающий завод. Губернатор Павел Малков сообщал об атаке беспилотников, не называя объект. „Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов“ временные ограничения на прием и отправку самолетов ранним утром в воскресенье были введены в аэропортах Ижевска и Казани, сообщил в телеграме представитель Росавиации.

Зеленский: Трамп не остановил военную помощь Украине, гражданские программы менее значимы. Президент Украины прокомментировал сообщения о том, что гражданские программы помощи США Украине приостановлены на 90 дней по распоряжению нового госсекретаря Марка Рубио. „Что касается ограничения помощи — я сегодня еще не готов об этом говорить, я знаю, что есть какие-то ограничения на 90 дней гуманитарных программ, надо смотреть детально… Я сфокусирован на военной помощи, она не остановлена, слава Богу“, — сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Американские дипломаты попросили освободить программы, связанные с Украиной, от 90-дневной заморозки иностранной помощи и распоряжений „остановить работу“, изданных госсекретарем США Марко Рубио, пишет Financial Times, ссылаясь на источники и документы. В субботу некоторые связанные с USAID организации начали получать указания „остановить работу“. Один из таких приказов, попавший в распоряжение FT, предписывает подрядчику „немедленно прекратить работу по контракту/заказу USAID/Украина“. По данным издания, Рубио распорядился приостановить все новые выплаты. Заморозка, которая займет около трех месяцев, оставляет в подвешенном состоянии судьбу сотен контрактов США на сумму более 70 млрд долларов. Украинский чиновник на условиях анонимности подтвердил FT, что военная помощь США не подпадает под действие приказа Рубио о заморозке. „Военная помощь Украине остается нетронутой, — сказал он. — По крайней мере, на данный момент она определенно не является частью этой 90-дневной заморозки“.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время ожидает появления российского ракетного комплекса „Орешник“ в стране, сообщает ТАСС. „У нас буквально со дня на день будет „Орешник“. Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка даже раньше будет поставлена в Беларусь, чем в Россию, — цитирует Лукашенко агентство. — Мы не отказываемся от ядерного оружия, да, это страшное оружие. „Орешник“ — страшное оружие, но не такое. Пускай будет у нас“. Новая система может быть размещена на территории Беларуси „ближе к [российскому] Смоленску“, сказал Лукашенко.

Российская армия захватила населенный пункт Великая (Большая) Новоселка в Донецкой области. Об этом заявило российское Министерство обороны в своем официальном телеграм-аккаунте. Это произошло 26 января „в результате активных наступательных действий“, следует из публикации в официальном телеграм-канале военного ведомства. Детали взятия населенного пункта в сообщении не приводятся. Этот населенный пункт уже некоторое время находился в полуокружении, для ВСУ вопрос стоял не об удержании города, а о безопасном отводе сил, писали украинские аналитики. Вооруженные силы Украины говорят, что избежали окружения в этом районе и утверждают, что до сих пор удерживают часть стратегически важного города.

Глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин заявил, что в результате российских обстрелов в воскресенье в центре Покровска погибла женщина, а в Константиновке были ранены четыре человека. По словам Филашкина, ранения в Константиновке получили местные жители в возрасте от 48 до 70 лет, повреждено множество многоэтажных и частных домов. Украинские власти неоднократно призывали жителей Покровска эвакуироваться, однако в этом городе продолжают оставаться около 7 тыс. человек, сообщал недавно глава городской администрации Сергей Добряк. В направлении Покровска продолжают активно наступать российские войска, сейчас расстояние от города до линии фронта составляет около трех-пяти километров.