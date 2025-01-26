Microsoft прекращает обновления для Windows 10: что это значит для пользователей?
Технологическая компания Microsoft объявила о скором прекращении обновлений для своего популярного программного обеспечения Microsoft Office, установленного на устройствах с операционной системой Windows 10. Это решение, озвученное в рамках корпоративного отчета и заявлений для прессы, стало частью более широкой стратегии компании, направленной на фокусировку усилий на новых продуктах и технологиях.
Что произошло?
В официальном пресс-релизе, опубликованном Microsoft, сообщается, что начиная с 14 октября 2025 года программное обеспечение Microsoft Office, используемое на устройствах с Windows 10, больше не будет получать обновлений, включая исправления ошибок и обновления безопасности. Это означает, что пользователи, остающиеся на старых версиях Office и Windows 10, рискуют столкнуться с уязвимостями и несовместимостью со многими современными приложениями и сервисами.
Microsoft пояснила, что прекращение поддержки связано с окончанием жизненного цикла Windows 10, который также намечен на октябрь 2025 года. Компания уже давно ориентирует пользователей на переход к Windows 11 и облачным решениям, таким как Microsoft 365.
Почему это важно?
Платформа Windows 10, выпущенная в 2015 году, стала одной из самых успешных операционных систем Microsoft, насчитывающей миллионы пользователей по всему миру. Однако её жизненный цикл подходит к завершению, и компания делает ставку на более современные технологии и услуги.
Microsoft Office, в свою очередь, является одним из ключевых продуктов компании. Его инструменты, такие как Word, Excel, PowerPoint и Outlook, активно используются как корпоративными клиентами, так и обычными пользователями. Прекращение обновлений программного обеспечения ставит перед пользователями ряд вопросов и вызовов. Например, уязвимость системы. Отсутствие обновлений безопасности может привести к тому, что устройства с устаревшим ПО станут мишенью для хакеров и кибератак. Также произойдет снижение функциональности. Со временем старые версии Microsoft Office могут перестать быть совместимыми с новыми форматами файлов и облачными сервисами.
Что предлагает Microsoft?
Для минимизации неудобств компания Microsoft предлагает пользователям несколько решений. Первое - это переход на Windows 11. Microsoft активно рекомендует обновить операционную систему до Windows 11, чтобы продолжать пользоваться актуальными версиями программного обеспечения.
Также компания предлагает подписку на Microsoft 365. Пользователи, выбравшие облачный сервис Microsoft 365, получат доступ к последним версиям Office и ряду дополнительных возможностей, включая расширенные функции совместной работы и интеграцию с другими продуктами Microsoft.
Для крупных организаций Microsoft предоставляет индивидуальные программы миграции и консультативные услуги для плавного перехода на новые платформы.
Реакция пользователей и экспертов
Новость о прекращении обновлений вызвала широкий резонанс среди пользователей и экспертов в области технологий. Многие отмечают, что это решение ожидаемо, учитывая стратегию Microsoft по активному продвижению Windows 11 и облачных сервисов. Тем не менее, для многих пользователей, особенно в развивающихся странах, переход на новые системы может быть затруднён из-за финансовых ограничений.
Эксперты указывают, что компания сознательно подталкивает пользователей к переходу на подписочные модели, такие как Microsoft 365, что позволяет Microsoft увеличить доходы. Однако такой подход вызывает критику со стороны тех, кто предпочитает традиционные одноразовые лицензии.
Будущее Microsoft Office
Microsoft продолжает активно развивать свое облачное направление и интегрировать искусственный интеллект в свои продукты. Уже сейчас пользователи Microsoft 365 могут пользоваться функциями автоматической обработки текста, анализа данных и многим другим. Прекращение обновлений для Office на Windows 10 свидетельствует о том, что компания полностью сосредоточилась на новых технологиях, обеспечивающих максимальную производительность и безопасность.
Для пользователей это изменение может стать вызовом, но также и возможностью обновить свои инструменты и адаптироваться к новым стандартам работы. Переход на современные технологии открывает доступ к улучшенной функциональности, более высокой производительности и инновациям, которые Microsoft активно внедряет в свои продукты.
Таким образом, конец поддержки Microsoft Office для Windows 10 знаменует собой новую главу в истории компании, где ключевую роль будут играть облачные сервисы и искусственный интеллект.