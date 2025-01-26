Microsoft прекращает обновления для Windows 10: что это значит для пользователей?

Что произошло?

В официальном пресс-релизе, опубликованном Microsoft, сообщается, что начиная с 14 октября 2025 года программное обеспечение Microsoft Office, используемое на устройствах с Windows 10, больше не будет получать обновлений, включая исправления ошибок и обновления безопасности. Это означает, что пользователи, остающиеся на старых версиях Office и Windows 10, рискуют столкнуться с уязвимостями и несовместимостью со многими современными приложениями и сервисами.

Microsoft пояснила, что прекращение поддержки связано с окончанием жизненного цикла Windows 10, который также намечен на октябрь 2025 года. Компания уже давно ориентирует пользователей на переход к Windows 11 и облачным решениям, таким как Microsoft 365.

Почему это важно?

Платформа Windows 10, выпущенная в 2015 году, стала одной из самых успешных операционных систем Microsoft, насчитывающей миллионы пользователей по всему миру. Однако её жизненный цикл подходит к завершению, и компания делает ставку на более современные технологии и услуги.

Microsoft Office, в свою очередь, является одним из ключевых продуктов компании. Его инструменты, такие как Word, Excel, PowerPoint и Outlook, активно используются как корпоративными клиентами, так и обычными пользователями. Прекращение обновлений программного обеспечения ставит перед пользователями ряд вопросов и вызовов. Например, уязвимость системы. Отсутствие обновлений безопасности может привести к тому, что устройства с устаревшим ПО станут мишенью для хакеров и кибератак. Также произойдет снижение функциональности. Со временем старые версии Microsoft Office могут перестать быть совместимыми с новыми форматами файлов и облачными сервисами.

Что предлагает Microsoft?

Для минимизации неудобств компания Microsoft предлагает пользователям несколько решений. Первое - это переход на Windows 11. Microsoft активно рекомендует обновить операционную систему до Windows 11, чтобы продолжать пользоваться актуальными версиями программного обеспечения.