ВИДЕО | Лукашенко проголосовал на выборах фразой „Должен вам честно признаться — за всех!“

Стивен Розенберг поинтересовался, как можно назвать проходящие выборы демократичными, когда главные соперники Александра Лукашенко находятся или в заключении или изгнании, пишет „Зеркало“.

— Стив, кто в тюрьме, кто в изгнании, а ты вот здесь. Это право выбора. Это демократично. Кто-то выбрал тюрьму, кто-то изгнание, как ты говоришь. Мы ж никого не выгоняли из страны. И более того, мы открыли страну. Мы не злопамятные люди, мы не зловредные. Каждому будет предоставлен шанс. Механизм реализации вот такой. И не я решаю. Вот перед тобой Игорь Тур (пропагандист ОНТ — Прим. ред.) сидит. Он там, образно говорю, решает. То есть общественная комиссия (по возвращению уехавших из-за репрессий граждан — Прим. ред.), где СМИ широко представлены. Они же в 2020 году фотографировались на каждом перекрестке и в каждом средстве массовой информации, в том числе и Би-би-си. Мы это все проанализировали, время было. Мы знаем роль каждого: приезжайте, отвечайте. Нарушил закон — в места не столь отдаленные, о которых ты сказал. Кто совсем понимает, что без этого не обойтись — он там (за границей — Прим. ред.) остается. Это ж демократично. Это право каждого человека. Но, кажу Стив, если бы ты такую позицию в нарушение законов принял, ты бы здесь не сидел. Скорее всего ты к нам бы не приехал.

На это Стивен Розенберг напомнил Лукашенко о его заявлении, что в Беларуси никому не будут закрывать рот.

— Но ваши серьезные соперники не только не допущены к выборам, но и некоторые из них сидят. Более того, более 1200 политзаключенных осталось, — сказал Розенберг.

— Подожди, уже ж выпустили немало. Это ж 1200 было накануне. Если вычесть больше 200 (политзаключенных, которых Лукашенко освободил из колоний с начала прошлого года — Прим. ред.), так сколько получится? Ты что, в школе не учился?

По данным правозащитного центра „Вясна“ на 26 января в беларусских колониях остается 1245 политзаключенных. Люди, которые были осуждены по политическим статьям и вышли на свободу по помилованию, в эту цифру не входят.

— Я к тому, что если никому рот закрывать нельзя, то, может быть пора открывать камеры и выпустить всех политзаключенных. И Марию Колесникову, и Сергея Тихановского…