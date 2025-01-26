За рубежом
26.01.2025, 12:14

Сенат Чехии одобрил законопроект, запрещающий живущим там россиянам получать гражданство этой страны

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RusDelfi
Новое законодательство существенно усложняет процесс получения чешского гражданства для россиян, проживающих в стране
Новое законодательство существенно усложняет процесс получения чешского гражданства для россиян, проживающих в стране
ФОТО: UladzimirZuyeu | Shutterstock

Разработанный Министерством внутренних дел Чехии законопроект прошел Сенат вместе с добавленной к нему поправкой, которая на неопределенный срок фактически запрещает живущим в республике россиянам получать чешское гражданство.

Согласно новой поправке, чешское гражданство будет предоставляться гражданам России только в том случае, если они откажутся от российского паспорта. Исключения предусмотрены для детей до 15 лет, политических беженцев и выдающихся деятелей.

Инициатива исходит от партии „Старосты и независимые“, входящей в правящую коалицию. Депутат Мартин Экснер, один из авторов поправки, объяснил ее необходимость заботой о государственной безопасности. Он подчеркнул, что Россия признала Чехию недружественным государством, и напомнил о случаях, связанных с деятельностью российских спецслужб на территории Чехии, включая взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году.

Процесс отказа от российского гражданства осложняется бюрократическими препятствиями. Для этого требуется предоставить ряд документов, включая справку об отсутствии задолженностей, которую можно получить только лично в России. Это создает дополнительные риски для тех, кто опасается преследований на родине.

Критики также указывают на возможную неконституционность поправки и нарушение принципа недопущения коллективной вины. В ответ на критику министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что поправка направлена на обеспечение безопасности страны и не является дискриминационной. Он подчеркнул, что юридический анализ подтвердил соответствие поправки Конституции Чехии.

Заявки на получение чешского гражданства будут рассматриваться только после окончания российско-украинской войны. Также закон требует от граждан России в обязательном порядке отказаться от российского паспорта, прежде чем получить чешский. Все уже поданные на гражданство заявки будут заморожены.

Исключения будут сделаны для несовершеннолетних, просителей убежища и противников российского режима. Как россиянам, претендующим на гражданство, нужно будет доказывать свою принадлежность к диссидентам, неясно.

Закон также вносит в законодательство Чехии уголовную ответственность за „несанкционированное сотрудничество с иностранным государством“. Оппозиция критиковала этот пункт, указывая, что он может быть использован для политического преследования.

Ожидается, что законопроект будет подписан президентом Чехии и вступит в силу в ближайшее время. Однако представители российской диаспоры и правозащитные организации уже заявили о намерении оспорить его в Конституционном суде Чехии и, при необходимости, в европейских судах.

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