Сенат Чехии одобрил законопроект, запрещающий живущим там россиянам получать гражданство этой страны

Согласно новой поправке, чешское гражданство будет предоставляться гражданам России только в том случае, если они откажутся от российского паспорта. Исключения предусмотрены для детей до 15 лет, политических беженцев и выдающихся деятелей.

Инициатива исходит от партии „Старосты и независимые“, входящей в правящую коалицию. Депутат Мартин Экснер, один из авторов поправки, объяснил ее необходимость заботой о государственной безопасности. Он подчеркнул, что Россия признала Чехию недружественным государством, и напомнил о случаях, связанных с деятельностью российских спецслужб на территории Чехии, включая взрывы на военных складах во Врбетице в 2014 году.

Процесс отказа от российского гражданства осложняется бюрократическими препятствиями. Для этого требуется предоставить ряд документов, включая справку об отсутствии задолженностей, которую можно получить только лично в России. Это создает дополнительные риски для тех, кто опасается преследований на родине.

Критики также указывают на возможную неконституционность поправки и нарушение принципа недопущения коллективной вины. В ответ на критику министр внутренних дел Вит Ракушан заявил, что поправка направлена на обеспечение безопасности страны и не является дискриминационной. Он подчеркнул, что юридический анализ подтвердил соответствие поправки Конституции Чехии.

Заявки на получение чешского гражданства будут рассматриваться только после окончания российско-украинской войны. Также закон требует от граждан России в обязательном порядке отказаться от российского паспорта, прежде чем получить чешский. Все уже поданные на гражданство заявки будут заморожены.

Исключения будут сделаны для несовершеннолетних, просителей убежища и противников российского режима. Как россиянам, претендующим на гражданство, нужно будет доказывать свою принадлежность к диссидентам, неясно.