ВИДЕО | Эстонский вратарь пропустил три гола от Мбаппе, а „Реал“ укрепил лидерство в Ла Лиге

В первой половине первого тайма „Вальядолид“ пытался воспользоваться своими шансами, но игра проходила под контролем мадридского „Реала“. На 30-й минуте лидер гостей Килиан Мбаппе открыл счёт после точного паса Джуда Беллингема. Этот гол стал поворотным моментом: с него игра полностью перешла под диктовку столичного клуба.

Во втором тайме Мбаппе продолжил доминировать, отметившись ещё двумя голами. На 57-й минуте он увеличил счёт до 2:0, а уже в добавленное время оформил хет-трик, точно реализовав пенальти. Нарушение правил, приведшее к 11-метровому удару, стало для игрока „Вальядолида“ Марио Мартина вторым предупреждением, оставив хозяев в меньшинстве. Вратарь Карл Якоб Хейн, защищал ворота „Вальядолида“ на протяжении всех 90 минут.

Для Килиана Мбаппе этот хет-трик стал первым в составе мадридского „Реала“, а его результативность в Ла Лиге достигла отметки в 15 голов. В гонке бомбардиров он уступает лишь Роберту Левандовскому из „Барселоны“, опережающему француза на один мяч.

„Я очень рад своему хет-трику, но ещё больше счастлив из-за победы. Это была важная игра, особенно после ничьей „Атлетико“, которая дала нам возможность укрепить наши позиции. Мы стремимся всегда побеждать, ведь „Реал“ — это клуб, который должен выигрывать титулы.

Моя адаптация в команде завершена, и теперь я чувствую себя комфортно на поле. Это видно по моей игре и взаимодействию с партнёрами. Такие победы придают нам уверенности, но я понимаю, что до 38-го тура ничего ещё не решено. Нам предстоит долгий путь, и нужно продолжать побеждать“, — сказал Килиан Мбаппе в интервью Arab News после матча.