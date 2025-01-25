Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ обыграл КБШ

В стартовой четверти Кейлаская баскетбольная школа, выступавшая на выезде, столкнулась с серьёзным давлением со стороны хозяев площадки, „Садама“. Многочисленные простые потери мяча со стороны гостей позволили пярнусцам значительно вырваться вперёд. В результате первая четверть завершилась уверенной победой „Садама“ со счётом 27:6.

Как и ожидалось, во второй четверти „Садам“ слегка сбавил обороты, однако продолжил демонстрировать уверенную игру в атаке. Гостям удалось наладить свою игру, что позволило им сократить разницу. Тем не менее, хозяева сохранили значительное преимущество, завершив первую половину встречи со счётом 56:33.