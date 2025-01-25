Баскетбол
25.01.2025, 14:19

Эстоно-латвийская баскетбольная лига: пярнуский „Садам“ обыграл КБШ

 
„Садам“ (Пярну)
„Садам“ (Пярну)
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В субботу, 25 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet „Садам“ обыграл в Пярну Кейласкую баскетбольную школу (КБШ) со 91:82.

В стартовой четверти Кейлаская баскетбольная школа, выступавшая на выезде, столкнулась с серьёзным давлением со стороны хозяев площадки, „Садама“. Многочисленные простые потери мяча со стороны гостей позволили пярнусцам значительно вырваться вперёд. В результате первая четверть завершилась уверенной победой „Садама“ со счётом 27:6.

Как и ожидалось, во второй четверти „Садам“ слегка сбавил обороты, однако продолжил демонстрировать уверенную игру в атаке. Гостям удалось наладить свою игру, что позволило им сократить разницу. Тем не менее, хозяева сохранили значительное преимущество, завершив первую половину встречи со счётом 56:33.

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