Сборная Эстонии по футзалу пробилась в основной раунд квалификации юниорского ЧЕ

Несмотря на явное преимущество в первом тайме, Эстония ушла на перерыв с отставанием. Уже на третьей минуте Матея Митроски вывели на ударную позицию, и он открыл счёт. Эстонцы активно атаковали, нанеся 22 удара по воротам соперника, но вратарь Северной Македонии не раз выручал свою команду, отражая опасные удары Матвея Минаева и Григория Быстрова, сообщает Jalgpall.ee в обзоре матча.

Перелом в игре произошёл во втором тайме. На 26-й минуте Александр Крупский сравнял счёт после отскока от вратаря. Спустя семь минут Матвей Минаев вывел команду вперёд, удачно завершив розыгрыш углового. В последние секунды матча Минаев оформил дубль, отправив мяч в сетку и закрепив итоговый счёт 3:1.

Главный тренер юниорской сборной Эстонии по футзалу Дмитрий Скиперский прокомментировал исторический успех своей команды, отметив, что результат принес огромную радость.

„Ранее сборная никогда не квалифицировалась в основную стадию турнира, и этот результат крайне важен для развития футзала. Мы не думали о результате до игры — вышли показывать свою игру и бороться. Вчера мы заметили, что игроки Северной Македонии не слишком сильны физически, поэтому старались использовать это преимущество, оказывали давление и держали высокий темп. Благодаря нашей вере в себя и созданным моментам мячи начали залетать в ворота“, — сказал Скиперский.

Он также подчеркнул, что судьба всех матчей группы решалась в мелочах. „Уровень команд был равным, но нам удалось выступить лучше всех на этом турнире. Теперь мы будем готовиться к матчам конца марта и постараемся снова создать историю, выйдя на финальный этап. Мы верим в свои силы и в то, что делаем“, — заключил тренер.