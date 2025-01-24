Новости Ида-Вирумаа
24.01.2025, 22:13

ВИДЕО | Опасный обгон: в Нарве BMW чуть не сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу

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Сегодня в районе 15.40 (на видеорегистраторе сбита дата и не отображает реальное время - ред.) на улице Пушкина в Нарве автомобиль совершил опасный маневр на большой скорости и чуть не сбил пешехода. Переходившая по „зебре“ женщина чудом не пострадала.

Этот момент попал на видеорегистратор автомобиля нарвитянки Юлии, которая поделилась видео с RusDelfi.

Юлия рассказала, что на этом пешеходном переходе почему-то некоторые водители часто не сбавляют скорость. „После этого инцидента я припарковалась на Петровской площади, шла из аптеки, ступила на этот же пешеходный переход и уже начала переходить, как мимо проехала машина, проигнорировав мое движение“, - рассказала женщина.

„Это какой-то злосчастный пешеходный переход!“, - заключила Юлия.

Этот случай активно обсуждают в Facebook группе NarvaTraffic, предлагая отправить видео в полицию и лишить гонщика водительских прав.

Пешеход в дорожном движении Эстонии

  • На нерегулируемом пешеходном переходе у пешехода преимущество

  • Передвигаясь пешком, перед переходом проезжей части обязательно остановитесь, осмотритесь и убедитесь в своей безопасности! Пешеход может в любой момент остановиться на краю тротуара, а транспортное средство остановить мгновенно нельзя! Чем выше скорость автомобиля, тем длиннее остановочный путь. Например, на сухом асфальте на городских скоростях остановочный путь автомобиля составляет почти 30 метров.

  • Переходите проезжую часть в безопасном месте. Когда загорается зеленый сигнал светофора, остановитесь на мгновение, чтобы удостовериться, что все транспортные средства уступили дорогу.

  • При переходе нерегулируемого пешеходного перехода, или „зебры“ остановитесь на мгновение, чтобы убедиться, что водители останавливаются и уступают вам дорогу. Посмотрите, не выезжает ли из-за остановившегося автомобиля другой автомобиль.

  • Выйдя из автобуса или троллейбуса, пройдите до ближайшего светофора. Если же поблизости нет места перехода, нужно дождаться, чтобы общественный транспорт отъехал от остановки и дорога хорошо просматривалась в обе стороны.

  • Сделайте себя заметным на дороге! При плохой видимости или в темноте наденьте яркую одежду и закрепите отражатель на уровне колен, чтобы он выступал из-под подола пальто или куртки и не был закрыт вещами, которые вы носите с собой.

  • В месте, где отсутствует тротуар, пешеходы должны идти по левой обочине, чтобы видеть движущиеся навстречу транспортные средства.

  • Двигаться по дороге следует таким образом, чтобы не создавать опасности для себя и других участников движения.

  • Не спешите! Запасись временем на дорогу.

  • При передвижении воздержитесь от посторонних занятий (мобильных устройств и т. п.). Движение по дороге всегда требует полного внимания и сосредоточенности.

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