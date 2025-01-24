ВИДЕО | Опасный обгон: в Нарве BMW чуть не сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу

На нерегулируемом пешеходном переходе у пешехода преимущество

Передвигаясь пешком, перед переходом проезжей части обязательно остановитесь, осмотритесь и убедитесь в своей безопасности! Пешеход может в любой момент остановиться на краю тротуара, а транспортное средство остановить мгновенно нельзя! Чем выше скорость автомобиля, тем длиннее остановочный путь. Например, на сухом асфальте на городских скоростях остановочный путь автомобиля составляет почти 30 метров.

Переходите проезжую часть в безопасном месте. Когда загорается зеленый сигнал светофора, остановитесь на мгновение, чтобы удостовериться, что все транспортные средства уступили дорогу.

При переходе нерегулируемого пешеходного перехода, или „зебры“ остановитесь на мгновение, чтобы убедиться, что водители останавливаются и уступают вам дорогу. Посмотрите, не выезжает ли из-за остановившегося автомобиля другой автомобиль.

Выйдя из автобуса или троллейбуса, пройдите до ближайшего светофора. Если же поблизости нет места перехода, нужно дождаться, чтобы общественный транспорт отъехал от остановки и дорога хорошо просматривалась в обе стороны.

Сделайте себя заметным на дороге! При плохой видимости или в темноте наденьте яркую одежду и закрепите отражатель на уровне колен, чтобы он выступал из-под подола пальто или куртки и не был закрыт вещами, которые вы носите с собой.

В месте, где отсутствует тротуар, пешеходы должны идти по левой обочине, чтобы видеть движущиеся навстречу транспортные средства.

Двигаться по дороге следует таким образом, чтобы не создавать опасности для себя и других участников движения.

Не спешите! Запасись временем на дорогу.