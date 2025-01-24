Nõo Lihatööstus помогает главному эстонскому силачу Эрвину Тоотсу стать обладателем титула самого сильного человека в мире

Эрвин Тоотс, который последний 13 лет в повседневной жизни работает тюремным чиновником в Тартуской тюрьме, интенсивно тренируется четыре раза в неделю и два раза в неделю выполняет специальные силовые упражнения для силачей. В этом году Тоотс планирует участвовать во всех соревнованиях лиги силачей-чемпионов.

Подготовку к этому сезону он начал уже в конце прошлого года, а в середине января приступил к тренировкам по соревновательным дисциплинам Iceman, которые проходят в Северной Финляндии. Для этого он соорудил в своем сельском доме в Ныо тренировочную базу, оборудовав ее йоком, или коромыслом, камнями и прочим необходимым.

Тренировочная программа Тоотса не может не произвести впечатление. В своем сельском доме он несколько дней в неделю устраивает пробежки с йоком, утяжеленным 400-килограммовым отягощением, занимается метанием 22–35-килограммовых мешков с песком, а также не забывает об упражнении „прогулка фермера“ с отягощением 350 килограммов. Самое же сложное – максимально долго удерживать в руках 300-килограммовый шар, притом делать его нужно, стоя на платформе.

Для того, чтобы выдержать такие нагрузки, в сутки Эрвину Тоотсу приходится потреблять в среднем 7000 килокалорий, то есть в 3,5–4 раза больше, чем съедает простой офисный работник. „Чтобы я мог тренироваться и соревноваться, мне нужно плотно есть 7–8 раз в день. Еду с собой я готовлю накануне и беру на работу. Каждый вечер я запекаю пару килограммов мяса и отвариваю четыре пакетика риса, –рассказал Тоотс. – Nõo Lihatööstus каждую неделю обеспечивает меня мясными продуктами.

Мясо я ем 4–5 раз в день с рисом, пастой и каким-нибудь соусом. Перед соревнованиями я еще больше увеличиваю объемы пищи, чтобы помочь телу восстанавливаться после тренировок. За пять дней до соревнований я прекращаю тренироваться и фокусируюсь только на еде, чтобы накопить как можно больше дополнительной энергии, калорий и углеводов“.