Мнение
25.01.2025, 09:02

МНЕНИЕ | Беларусь. Выборы в концлагере

 
Наталья Радина
„Лукашенко удерживает власть исключительно благодаря насилию и подавлению любого несогласия, а также поддержке со стороны Кремля“
„Лукашенко удерживает власть исключительно благодаря насилию и подавлению любого несогласия, а также поддержке со стороны Кремля“
ФОТО: GRIGORY SYSOYEV | Scanpix

Президентские выборы в Беларуси в 2025 году никак нельзя считать избирательной кампанией. Сегодня это можно сравнить с выборами в концентрационном лагере: заключенные „выбирают“ начальника лагеря под дулами автоматов вооруженной охраны, пишет Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.

Трудно писать о том, чего нет. В Беларуси с 1994 года, когда к власти пришел диктатор Лукашенко, не было ни одной свободной и демократической избирательной кампании. Все выборы, включая президентские, парламентские и местные, а также референдумы не признавались международным сообществом, а их итоги массово фальсифицировались. Таким образом и президентские выборы в Беларуси в 2025 году никак нельзя считать избирательной кампанией. Сегодня это можно сравнить с выборами в концентрационном лагере: заключенные „выбирают“ начальника лагеря под дулами автоматов вооруженной охраны.

После жестокого подавления народных протестов 2020 года с Беларуси не осталось независимых медиа, правозащитных и общественных организаций, оппозиционных политических партий и движений. Против граждан вот уже пятый год идут массовые репрессии. В тюрьмах страны находятся тысячи политзаключенных, их точное количество неизвестно, многие боятся даже сообщать о факте репрессий правозащитникам и журналистам, которые вынуждены были бежать за рубеж и объявлены сегодня белорусскими властями „экстремистами“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии