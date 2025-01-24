ОТ РЕДАКЦИИ | Не на что купить подарок внукам, красная рыба - недоступное угощение. Почему правительство обрекло эстонских пенсионеров на нищету?
Жизнь в Эстонии за последние десять лет значительно изменилась, многие жители страны признаются, что им стало сложнее справляться со своими финансовыми делами. Особенно сильно введение новых налогов и рост старых, а также скачки цен на товары и услуги отразились на пенсионерах.
Если сравнить значение индекса потребительских цен за 2014 и 2024 годы, то заметно, что цены выросли более чем на 50%, причём большая часть этого роста пришлась на последние годы. Основа для расчёта сравнительной статистики роста цен — цены 1997 года, и, к сожалению, можно утверждать, что даже за предыдущие 17 лет (1997–2014) рост цен не был таким стремительным, как за период 2014–2024 годов.
В Эстонии средняя пенсия по старости за период с 2014 по 2024 год заметно выросла. Если в 2014 году она составляла около 355 евро в месяц, то с 1 апреля 2024 года увеличилась до 774 евро. Это означает, что за десять лет средняя пенсия увеличилась примерно на 118%. Однако статистика — это одно, а реальность — совсем другое. Статистика не учитывает потребности людей и настоящее положение дел.
Во-первых, статистическая средняя величина рассчитывается путём сложения самых высоких и самых низких значений, что даёт общий средний показатель. Например, факт того, что бывший член Рийгикогу получает пенсию в размере 3500 евро в месяц, вряд ли утешит получателя минимальной пенсии, то есть народной пенсии. Среднее значение между минимальной пенсией и максимальной составит около 1900 евро, что сопоставимо с ежемесячной пенсией, например, в Финляндии.
Многие пенсионеры проводят свои годы в бедности, считая каждый цент, прежде чем совершить серьезную покупку и следя за рекламными брошюрами продуктовых магазинов, стараясь выгадать необходимые для здорового питания фрукты и овощи по приемлемой цене, или угостится куском красной рыбы.
Во-вторых, даже если эстонский пенсионер получает пенсию в размере 770 евро в месяц, при сегодняшней стоимости жизни этого хватает лишь на выживание и покрытие самых базовых нужд. Позволить себе заниматься любимым хобби, путешествовать, приобретать новую одежду и предметы быта, как это могут делать пенсионеры во многих западных странах, при таком размере пенсии, к сожалению, наши пенсионеры не могут. Они проводят свои годы в бедности, считая каждый цент, прежде чем совершить серьезную покупку и следя за рекламными брошюрами продуктовых магазинов, стараясь выгадать необходимые для здорового питания фрукты и овощи по приемлемой цене, или угостится куском красной рыбы.
Конечно, в Эстонии пенсии значительно выше, чем в Латвии или в России, с которой некоторые любят сравнивать жизнь в Эстонии, подчеркивая преимущества российской жизни. Тот факт, что в Эстонии за десять лет удалось более чем вдвое увеличить пенсии, является хорошим показателем. К сожалению, необходимо признать, что рост цен, безудержная инфляция последних лет, свели на нет все плоды этой важной работы.
Примерно то же самое произошло и с зарплатами учителей. Эстонские правительства действительно старались помочь представителям этой профессии преодолеть бедность, но инфляция и высокие цены фактически вернули нас к исходной точке.
Забота о старшем поколении — это не только вопрос социальной справедливости, но и основа доверия между государством и гражданами.
Теперь нужно начинать сначала. Очевидно, что среднему пенсионеру в Эстонии не светят круизы по Средиземному морю, если он заранее не сделал удачных инвестиций или не накопил пенсионные сбережения собственными силами. Многие не умеют этого делать, не говоря уже о тех, кто не имеет такой возможности. Жизнь не состоит только из стабильности — в ней бывают как хорошие, так и сложные периоды. Именно поэтому правительство должно поставить улучшение материального положения пенсионеров в один ряд со своими основными приоритетами.
Вызовов много, а средств — мало. Но мы не должны оставлять своих матерей и отцов, бабушек и дедушек без внимания. И тем более этого не должно делать правительство Эстонии! Забота о старшем поколении — это не только вопрос социальной справедливости, но и основа доверия между государством и гражданами. Ведь общество оценивается не только по уровню жизни молодёжи, но и по тому, как оно заботится о своих пожилых людях.
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