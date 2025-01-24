ОТ РЕДАКЦИИ | Не на что купить подарок внукам, красная рыба - недоступное угощение. Почему правительство обрекло эстонских пенсионеров на нищету?

Если сравнить значение индекса потребительских цен за 2014 и 2024 годы, то заметно, что цены выросли более чем на 50%, причём большая часть этого роста пришлась на последние годы. Основа для расчёта сравнительной статистики роста цен — цены 1997 года, и, к сожалению, можно утверждать, что даже за предыдущие 17 лет (1997–2014) рост цен не был таким стремительным, как за период 2014–2024 годов.

В Эстонии средняя пенсия по старости за период с 2014 по 2024 год заметно выросла. Если в 2014 году она составляла около 355 евро в месяц, то с 1 апреля 2024 года увеличилась до 774 евро. Это означает, что за десять лет средняя пенсия увеличилась примерно на 118%. Однако статистика — это одно, а реальность — совсем другое. Статистика не учитывает потребности людей и настоящее положение дел.

Во-первых, статистическая средняя величина рассчитывается путём сложения самых высоких и самых низких значений, что даёт общий средний показатель. Например, факт того, что бывший член Рийгикогу получает пенсию в размере 3500 евро в месяц, вряд ли утешит получателя минимальной пенсии, то есть народной пенсии. Среднее значение между минимальной пенсией и максимальной составит около 1900 евро, что сопоставимо с ежемесячной пенсией, например, в Финляндии.

Многие пенсионеры проводят свои годы в бедности, считая каждый цент, прежде чем совершить серьезную покупку и следя за рекламными брошюрами продуктовых магазинов, стараясь выгадать необходимые для здорового питания фрукты и овощи по приемлемой цене, или угостится куском красной рыбы.

Во-вторых, даже если эстонский пенсионер получает пенсию в размере 770 евро в месяц, при сегодняшней стоимости жизни этого хватает лишь на выживание и покрытие самых базовых нужд. Позволить себе заниматься любимым хобби, путешествовать, приобретать новую одежду и предметы быта, как это могут делать пенсионеры во многих западных странах, при таком размере пенсии, к сожалению, наши пенсионеры не могут. Они проводят свои годы в бедности, считая каждый цент, прежде чем совершить серьезную покупку и следя за рекламными брошюрами продуктовых магазинов, стараясь выгадать необходимые для здорового питания фрукты и овощи по приемлемой цене, или угостится куском красной рыбы.